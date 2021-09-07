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Haberler Kültür-Sanat 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
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Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 2-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma heyecanı başlıyor

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Yarışma Filmleri belli oldu
Altın Portakal'da yarışma heyecanı başlıyor
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HABERTURK.COM

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na seçilen 10 film, 14 kategoride toplam 770 bin TL değerinde ödül için yarışacak.

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri 30 bin TL, Ulusal Belgesel Film Yarışması filmleri ise 60 bin TL değerindeki ödüller için Altın Portakal heyecanı yaşayacak.

10 FİLM YARIŞACAK

Mehmet Açar, Muammer Brav ve Sevin Okyay’dan oluşan seçici kurulun gelen 44 başvuruyu değerlendirmesi sonucu belirlenen 10 film Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na seçildi. Emre Kayiş’in “Anadolu Leoparı”, Semih Kaplanoğlu’nun “Bağlılık Hasan”, Necip Çağhan Özdemir’in “Bembeyaz”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Birlikte Öleceğiz”, Ali Tansu Turhan’ın “Diyalog”, Selman Nacar’ın “İki Şafak Arasında”, Cemil Ağacıkoğlu’nun “Kafes”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr”, Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” ve Nazlı Elif Durlu’nun “Zuhal” adlı filmleri bu yıl Altın Portakal Ödülleri için yarışacak.

Türkiye’de ilk kez Antalya’da izleyici karşısına çıkacak yarışma filmlerinden “Birlikte Öleceğiz”, “Diyalog", “Kafes” ve “Zuhal”in aynı zamanda dünya ilk gösterimleri Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak. Festivalde ilk filmlerini yapan yönetmenlerin aday olabildiği Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü için ise “Anadolu Leoparı", “Bembeyaz”, "Diyalog”, "İki Şafak Arasında” ve “Zuhal” yarışacak.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Üyeleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.

KISA METRAJ VE BELGESEL FİLM YARIŞMALARINA SEÇİLEN FİLMLER AÇIKLANDI

Ulusal Kısa Metraj ve Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmlere, Doç. Dr.Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık’tan oluşan seçici kurul karar verdi. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda 151 başvuru arasından seçilen 12 film yer alacak. Seçici kurul kararına göre bu yıl festivalde; Mazlum Demir’in “Agna”, Burcu Uğuz’un “Aile Tablosu”, Muhammed Seyyid Yıldız’ın “Ajotin”, Yasemin Demirci’nin “Gece Kuşağı”, Aziz Alaca’nın “Göl Kenarı”, Ali Tansu Turhan’ın “İkinci Gece”, Okan Avcı’nın “Kaya”, Volkan Güney Eker’in “Larva”, Musab Tekin’in “Rewşen”, Elif Refiğ’in “Siz Biraz Uzak Kaldınız”, Adar Baran Değer’in “Soğuk” ve Can Merdan Doğan’ın “Stiletto: “Pembe Bir Aile Trajedisi” adlı kısa filmleri gösterilecek.

İlk gösterimi Antalya’da yapılacak yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması’na 49 başvuru arasından 9 film seçildi.

Yarışmanın finalistleri Didem Şahin’ın “Acı ve Tatlı”, Ebru Şeremetli’nin “An Kalır”, Aslı Akdağ’ın “Bekleyiş”, Ersen Çıra’nın “EDE" Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm”, Volkan Üce’nin “Her Şey Dahil”, Ümran Safter’in “Kapıyı Açık Bırak”, Mehmet Emre Battal’ın “Muhtaç”, Tayfun Belet’in “Unkapanı: Bitmeyen Masal” ve Esra Yıldız’ın “Vatansız” adlı belgeselleri oldu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

58. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ ULUSAL YARIŞMA ADAYLARI

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

Anadolu Leoparı / Emre Kayiş

Bağlılık Hasan / Semih Kaplanoğlu

Bembeyaz / Necip Çağhan Özdemir

Birlikte Öleceğiz / Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu

Diyalog / Ali Tansu Turhan

İki Şafak Arasında / Selman Nacar

Kafes / Cemil Ağacıkoğlu

Kerr / Tayfun Pirselimoğlu

Okul Tıraşı / Ferit Karahan

Zuhal / Nazlı Elif Durlu

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI

Agna / Mazlum Demir

Aile Tablosu / Burcu Uğuz

Ajotin / Muhammed Seyyid Yıldız

Gece Kuşağı / Yasemin Demirci

Göl Kenarı / Aziz Alaca

İkinci Gece / Ali Tansu Turhan

Kaya / Okan Avcı

Larva / Volkan Güney Eker

Rewşen / Musab Tekin

Siz Biraz Uzak Kaldınız / Elif Refiğ

Soğuk / Adar Baran Değer

Stiletto: “Pembe Bir Aile Trajedisi“ / Can Merdan Doğan

ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Acı ve Tatlı / Didem Şahin

An Kalır / Ebru Şeremetli

Bekleyiş / Aslı Akdağ

"EDE" Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Bir Ölüm / Ersen Çıra

Her Şey Dahil / Volkan Üce

Kapıyı Açık Bırak / Ümran Safter

Muhtaç / Mehmet Emre Battal

Unkapanı: Bitmeyen Masal / Tayfun Belet

Vatansız / Esra Yıldız

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