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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ileri bir tarihe ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ileri bir tarihe ertelendi
İHA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2023 yılında 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu 11 ili etkileyen deprem nedeni ile erteleme kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Uluslararası Bisiklet Birliği ile istişare ederek alınan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ertelenmesi kararı hakkında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketinin etkileri devam ederken organizasyonumuzu nisan ayında düzenlemek içimize sinmedi. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin destekleri ile UCI Ekim ayı yarış takvimine kaydırma olanağı bulduk. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ekim ayında dünyaca ünlü takımların katılımı ile Antalya’dan İstanbul’a 8 gün, 8 etap olarak düzenlenecek. Dünyaca ünlü pedallar, Cumhuriyetimizin ve Federasyonumuzun 100. yılında Türkiye’miz için bisiklete binecek. Dünyaya bisikletin en üst düzey heyecanı ile ülkemizin güzelliklerini bir kez daha izletme fırsatı bulacağımız 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında deprem bölgesi için etkinlikler ve kampanyalar düzenleyeceğiz. Ülkemizin yarınları için bisiklet tutkusu umut olacak" dedi.

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