58 yaşındaki futbolcu Kazuyoshi Miura'dan yeni imza! 58 yaşında olmasına rağmen futbolculuk kariyerini sürdüren ve dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, 41. sezonu için yeni takımına transfer oldu. Japon futbolcu, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:43 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL