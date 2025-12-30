Habertürk
        58 yaşındaki futbolcu Kazuyoshi Miura'dan yeni imza!

        58 yaşındaki futbolcu Kazuyoshi Miura'dan yeni imza!

        58 yaşında olmasına rağmen futbolculuk kariyerini sürdüren ve dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu ünvanını elinde bulunduran Kazuyoshi Miura, 41. sezonu için yeni takımına transfer oldu. Japon futbolcu, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 19:42 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:43
        58 yaşındaki Miura'dan yeni imza!
        Dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura, Japonya 3. Lig takımlarından Fukushima United ile sözleşme imzaladı.

        Kariyerinin 41. profesyonel sezonuna hazırlanan 58 yaşındaki Miura, "Yaşlandıkça futbola olan tutkum değişmeyecek. Fukushima'da oynama fırsatı bulduğum için minnettarım. Birlikte yeni bir tarih yazalım." ifadelerini kullandı.

        40 PROFESYONEL SEZONDA FORMA GİYDİ

        Ülkesinde "Kral Kazu" lakabıyla anılan Miura, 1980'lerin ortalarından bu yana 40 profesyonel sezonda forma giydi.

        1986 yılında Brezilya Serie A'da Santos formasıyla kariyerine başlayan Miura, Avustralya, İtalya ve Hırvatistan'da çeşitli takımlarda forma giydikten sonra Japonya'ya döndü.

        2005 yılından bu yana Yokohama'nın futbolcusu olan Miura, 1992'de "Asya'da Yılın Futbolcusu" seçilirken, 1996'da ligin gol kralı oldu.

        Miura, Japonya Milli Takımı'nın da 89 kez formasını giydi.

        Arkadaşını öldüren şüpheli: Beni dövmüştü, hazmedemedim

