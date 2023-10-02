59 yaşında üniversiteyi kazandı! Torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaşıyor

Kent merkezinde yaşayan 3 çocuk annesi ve 4 torun sahibi Kayhan, gittiği Kuran kursundaki hocası Ayşe Ersoy'un yönlendirmesiyle ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi. Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslara katılarak üniversite sınavına hazırlanan Kayhan, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı.

Üniversiteye kaydını yaptıran Kayhan, eğitimin ilk gününde torunu yaşındaki öğrencilerle aynı sırayı paylaştı.

Eşi Yaşar Kayhan ile üniversiteye gelen Kayhan'ı, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar tebrik etti. Rektör Yaşar, gazetecilere, Ayşe Kayhan'ın azmiyle üniversitedeki tüm öğrencilere örnek olacağını söyledi.

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"ÜNİVERSİTEMİZ ADINA GURUR DUYDUM"

Ayşe Kayhan'ın üniversite özlemini bugün giderdiğini belirten Yaşar, "Kendisini tebrik ediyorum. Öğrencimiz ama yaşı bizden büyük kıymetli ablamız. Bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum. Üniversitemiz adına gurur duydum" dedi.

Sınıfta Kayhan'ı tebrik ederek çiçek takdim eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da azmin ve başarının sınırının olmadığını dile getirerek, "Bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabilir. Ayşe ablamızın üniversite ideali vardı. Bu ideali burada yaşayacak ve yaşatacak" diye konuştu.

Ayşe Kayhan ise çocuk ve torunlarını büyüttükten sonra hayatında bir boşluk hissettiğini belirtti.

Kuran kursuna gittiğini ve oradaki hocasının teşvikiyle açık öğretimden ortaokul ve liseyi okuduğunu anlatan Kayhan, "Halk eğitim merkezinde üniversite hazırlık kurslarına katıldım. Orada Mehmet Doğan hocamız bana çok destek oldu, üniversite tercihlerimi yaptı, kendisine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.