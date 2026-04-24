        590 milyonluk altın ve döviz yakalandı

        590 milyonluk altın ve döviz yakalandı

        Şırnak Cizre'de şüphe üzerine durdurulan araçta milyonlarca lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi; 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 01:46 Güncelleme:
        590 milyonluk altın ve döviz yakalandı

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre; Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90 bin 600 Dolar ve 7 bin 470 Euro ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

