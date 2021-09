HABERTURK.COM

Türkiye’de bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini genel ve faaliyet gösterdikleri kategorilere göre sıralayarak pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları açıklandı.

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilen Bilişim 500 Araştırması için bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak yapılan törene online olarak katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Rakamlara baktığımızda bilişim sektörü açısında 2020 yılında son 10 yıldaki en yüksek büyümenin gerçekleştiğini görüyoruz. Bilişim sektörümüzü ülkemiz için sürdürülebilir bir refah kaynağı haline getirebilmemiz, ancak yerli ve milli ürünlerimizle mümkün olabilir” dedi.

Sayan, “2023 yılına kadar 5G’ye yerli ve mili ürünlerimizle geçmeyi hedefliyoruz. 2022 yılında 5G frekans ihalesini bütün paydaşlarımız ile birlikte yapacağımızın duyurusunu ve müjdesini bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

SEKTÖR PANDEMİDEN KÂRLI ÇIKTI

Bilişim 500 araştırmasının sonuçları hakkında bilgi veren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirterek, “2020 yılında yapılan son sıralamada yer alan 500 şirketin toplam geliri 170.6 milyar TL oldu; 2019 yılına göre büyüme TL bazıda yüzde 29 olarak gerçekleşti. Bilişim sektörünün son 10 yılındaki büyümesi yüzde 179 oldu. Sıralamaya giren şirketlerin yarısı TL bazında yüzde 25 ve üzeri büyüme gerçekleştirdi. Gelirlerde en yüksek büyüme yüzde 467. Sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 41’i Türkiye merkezli üretici şirketler. Pandemi ile birlikte özellikle uzaktan çalışmanın artması, e-ticaretin büyümesi beraberinde hem kişisel hem kurumsal veri hırsızlığı amaçlı siber saldırıların artmasına sebep oldu. Gelecek yıllar verinin altın olduğu, nesnelerin interneti, yapay zeka derken veri işleme, yönetimi ve siber güvenlik üzerine kurulu bir dönem olacak” dedi.

Törende konuşan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise şunları söyledi: “Pek çok alanda dijitalleşmeyle beraber, ileri analitik, robotik gibi teknolojiler hepimizin hayatında. Burada önemli bir ivme olacak. Geçen yıl yaklaşık 27 milyar dolarlık büyüklüğe erişen Türkiye bilişim sektörünün bu yıl da en azından yüzde 10 büyümesini bekliyoruz. Sektörümüzde niceliksel gelişmeden çok niteliksel ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz.”

‘HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKETLER ÇIKARMAK’

Bilişim 500 ödül törenine online olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da şöyle konuştu:

“Covid-19 etkisi ile uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim ile yeni iş modellerinin hayatımıza girmesi bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapılmasına neden oldu. Artık ülkemizden de bilgi ve iletişim sektöründen unicorn’lar çıkmakta. 2010’da kurulan Peak Games'in 1.8 milyar dolara dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması ile başlayan süreç, Gram Games’in 250 milyon dolara, Rollic Games’in 168 milyon dolara satın alınması, daha sonrasında ise Getir ve HepsiBurada ile devam etti. Bu örnekler sürekli artmakta. Son eklenen Unicorn ise Dream Games oldu. Şimdi hedefimiz ise on milyon dolarlık şirketler çıkarmak.”

İŞTE BİLİŞİM 500'DE ÖDÜL KAZANANLAR

Bilişim 500’de, 12’si PLUS, 8’i Türkiye Ekonomisine Katkı Özel kategorisi olmak üzere toplamda 84 kategorinin zirveye ulaşan şirketlerine ödülleri verildi. Törende bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Zafer İnkaya ve Ertan Barut’a “35 Yıl Emek” ödülleri verildi. BTHaber Gazetesi özel ödülleri katgorisinde ise “Eğitimde Dijital Dönüşümün Öncüsü” ödülü Erdeniz Ünvan’a ve “Yılın Bürokratı” ödülü de Prof. Dr. Faruk Bilir’e takdim edildi. Her şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği araştırma sonuçlarına göre; Dağıtıcı, Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi, Türkiye Merkezli Üretici, Bilişim 500 Plus ve Türkiye Ekonomisine Katkı kategorilerindeki ödüllerin sahipleri şunlar oldu:

35 YIL EMEK ÖDÜLERİ 35 YIL EMEK ZAFER İNKAYA 35 YIL EMEK ERTAN BARUT

BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN ÖNCÜSÜ ERDENİZ ÜNVAN YILIN BÜROKRATI PROF. DR. FARUK BİLİR

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ BİLKOM BİLİŞİM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOLAYSOFT YAZILIM YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ İSBAK YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SBI BİLİŞİM YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KYOCERA BİLGİTAŞ YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBİSİS TEKNOLOJİ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ WEBHELP YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ MICRO FOCUS YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ADESSO TÜRKİYE YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ VODAFONE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOTEL BİLİŞİM YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İŞNET YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ LUNA ELEKTRİK YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK PRYSMIAN KABLO YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRKSAT YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL ELEKTRONİK YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ ASSİSTT YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ RADORE YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ VMİND YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKNET YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK TELEKOM YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNASYON YAZILIM YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ BİLİN YAZILIM YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KODA BİLİŞİM YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İDEA TEKNOLOJİ YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETCAD YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KRON YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARKEL YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNFORM ELEKTRONİK YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ ÖZ İLKE BİLİŞİM YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ BT SANAL MARKET YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ AKGÜN BİLGİSAYAR YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TARNET YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HİTİT BİLGİSAYAR YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ ARVENTO YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ BİTES SAVUNMA YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL ELEKTRONİK YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRK TELEKOM YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ CORNİNG OPTİK İLETİŞİM YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNASYON YAZILIM