5G uyumlu telefonlar listesi: 5G ne zaman gelecek, hangi cihazlar destekliyor?
Mobil teknolojide yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Türkiye'de 5G teknolojisi hayata geçiyor. Uzmanlara göre 5G'ye geçişle birlikte mobil internet hızında en az 10 kat artış yaşanacak ve gecikme süreleri düşecek. 5G teknolojisinden yararlanmak için cihazınızın 5G destekli olması gerekiyor. Bu kapsamda geçiş dönemi öncesinde, "5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G ne zaman gelecek, hangi cihazlar destekliyor?" soruları öne çıkıyor. İşte 5G uyumlu telefonlar listesi...
Türkiye 5G teknolojisine geçiyor... Türkiye'de 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak ve iki yıl içinde ülkenin her bir noktasında hayata geçecek. Yeni nesil mobil iletişim, yüksek hız ve düşük gecikmeyle birçok alanda dönüşüm sağlayacak. Bu teknoloji, internet hızını artırırken gecikmeyi minimuma indirecek. 5G teknolojisi, hayatın pek çok alanında önemli yenilikler getirecek. Bu kapsamda, yeni dönem öncesinde kullanıcılar 5G teknolojisinin geleceği tarihi ve 5G uyumlu cihazları mercek altına almaya başladı. Peki, 5G uyumlu telefonlar hangileri? 5G ne zaman gelecek, hangi cihazlar destekliyor? İşte 5G teknojisi hakkında tüm merak edilen detaylar...
5G NE ZAMAN GELECEK?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle düzenlenmesi planlanan törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek.
Türkiye'de 81 ilde 5G hizmeti kademeli olarak başlayacak ve iki yıl içinde ülkenin her bir noktasında bu hizmetin sunulması hedefleniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "31 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek törenle, Türkiye'nin 5G'ye geçişi resmen ilan edilecek. 1 Nisan 2026'da 81 ilimizde 5G hizmeti kademeli olarak başlamış olacak." ifadelerine yer verdi.
5G UYUMLU TELEFONLAR HANGİLERİ?
iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri
iPhone SE (3. Nesil ve Sonrası): Yenilenen iPhone SE
Galaxy S Serisi: Galaxy S21, S22, S23, S24 Serisi ve S25 Serisi’nin tüm Ultra, Plus ve standart modelleri.
Galaxy Z Serisi: Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 ile daha yeni çıkan tüm katlanabilir modeller.
Galaxy A ve M Serisi "5G" ibaresi bulunan çoğu cihaz (Örn: Galaxy A56 5G, A36 5G, M33 5G, M55 5G vb.)
Xiaomi 12, 13 ve 14 Serileri (Pro ve Ultra modeller dahil).
Redmi Note Serisi: Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 13 Pro+ 5G gibi model adında 5G ibaresi olan üst düzey Note cihazları.
POCO Serisi: POCO F Serisi (F5, F6 vb.) ve POCO X Serisinin yeni nesil 5G destekli modelleri.
+++++++++
Huawei: P40 ve Mate 40 Serisi (Yeni nesil modellerde 5G modem kısıtlamaları bulunabilmektedir).
OPPO / Vivo / Honor / Realme: Bu markaların son 2-3 yıl içinde piyasaya sürdüğü, özellikle orta-üst ve amiral gemisi segmentindeki tüm modelleri (Örn: Honor 90 5G, Vivo V Serisi 5G, Realme GT Serisi vb.) yaygın olarak 5G desteği sunmaktadır.
10 SORUDA 5G
1- 5G nedir?
5G, beşinci nesil mobil haberleşme teknolojisi olarak nitelendiriliyor. Bu teknoloji, 4,5G'ye kıyasla çok daha yüksek hız, düşük gecikme ve daha fazla cihaz bağlantısı imkanı sunuyor.
2- Türkiye'de 5G süreci nasıl olacak?
Hizmet sağlayıcılar yeni yetkilendirmeleri çerçevesinde 1 Nisan 2026'dan itibaren ülke genelinde 5G hizmetini sunmaya başlayacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar devam edecek.
3- 5G'yi kimler kullanabilecek?
5G'nin, başlangıçta 81 il merkezinde eş zamanlı olarak devreye alınması planlanıyor. İki yıl içinde ülkenin her noktasına bu hizmetin yayılması hedefleniyor.
4- 5G'nin 4,5G'den farkı ne?
5G teknolojisiyle mobil internet hızı saniyede megabit seviyesinden gigabit noktasına ulaşabilecek ve mevcut hızlar en az 10 kat artacak. En önemli farkı, sadece hız değil, milisaniyeler seviyesinde düşük gecikme ve aynı anda çok sayıda cihazın sorunsuz bağlanabilmesi olacak.
5- Hangi alanlarda kullanılacak?
5G teknolojisi, hayatın pek çok alanında önemli yenilikler sağlayacak. Bu teknoloji, sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve ulaşım gibi birçok alanda kullanılacak. Akıllı şehir uygulamaları mümkün hale gelecek. 5G, 4,5G'ye kıyasla kat kat yüksek hızlar sunacak. Büyük dosyaları saniyeler içinde indirmek mümkün olacak. Veri iletimindeki gecikme ciddi şekilde azalacak. Aynı anda çok daha fazla cihazın sorunsuz bağlanması sağlanacak. Bu da "akıllı şehirler" ve IoT (nesnelerin interneti) için temel oluşturacak. Trafik yönetimi, sürücüsüz araçlar, akıllı altyapılar daha verimli çalışacak. Doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek, hastalar anlık izlenebilecek. Fabrikalar daha akıllı hale gelecek, (Endüstri 4.0). Robotlar ve makineler anlık veriyle daha verimli çalışacak. Video izleme, canlı yayın, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) çok daha akıcı hale gelecek.
6- 5G'yi kullanabilmek için neler gerekli?
5G'den yararlanmak için cihazların bu teknolojiye uyumlu olması gerekiyor. Türkiye'de 95 milyon civarında cep telefonu bulunuyor. Bunların yaklaşık 32 milyonu 5G'ye uyumlu görünüyor. Yaklaşık bir sene önce bu rakamlar 15 milyon civarındaydı. 5G'ye geçtikten sonra bunun hızla artması bekleniyor.
7- Türkiye'de hangi operatörler 5G hizmeti verecek?
İhaleyi kazanan operatörler Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G hizmeti sunacak.
8- 5G altyapısı nasıl hazırlandı?
5G haberleşme altyapısının yerli ve milli imkanlarla kurulmasını teminen 5 Ocak 2023'te AR-GE destek çağrısına çıkılmıştı. Başvurusu uygun bulunan 14 firma ile 1 Ekim 2023'te sözleşme imzalanarak AR-GE destek süreçleri başlatıldı. Türkiye'de 5G için ihale süreci 2025 yılında tamamlandı. Fiber altyapı ve baz istasyonu yatırımlarıyla hazırlıklar yürütüldü.
9- 5G'ye geçişte yerlilik oranı nasıl olacak?
5G çalışmaları kapsamında yerli ve milli teknoloji destekleniyor. İlk etapta yüzde 60 yerli ürün, yüzde 30 da milli haberleşme ürünü şeklinde şart bulunuyor. 5G kullanıma sunulduktan sonra da yerli ve milli katkının peyderpey artırılması hedefleniyor.
10- 5G Türkiye'ye ne kazandıracak?
5G'nin, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandırarak üretim, hizmet kalitesi ve küresel rekabet gücünü artırması bekleniyor. Bu teknoloji, birçok sektörün yanı sıra günlük hayatta da birçok kolaylığı ve imkanı beraberinde getirecek.