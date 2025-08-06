6 Ağustos'ta yaşanan olaylar gündemdeki yerini kaldı. Tarihin tozlu sayfaları arasında gezinildiğinde, 6 Ağustos’un yalnızca bir gün değil; birçok ülke ve toplum için unutulmaz olayların yıl dönümü olduğu görülüyor. Peki, 6 Ağustos neden önemli? İşte bu özel günde tarihe damgasını vuran olaylar…