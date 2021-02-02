6 aydır aranan kızı 'özel ekip' buldu 0:00 / 0:00

AA

Samsun'da yaklaşık 6 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu, özel ekip tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, ailesi tarafından 5 Ağustos 2020'de hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki N.D'nin bulunması için "özel ekip" kurdu. Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, adresini belirleyerek N.D. ile telefonla iletişime geçti.

N.D.'nin adliyede buluşma talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Samsun adliyesine gelen N.D., polis nezaretinde savcılığa ifade verdi. Ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla da aradığı N.D., işlemlerinin ardından polis ekiplerince ailesine teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen N.D.'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.