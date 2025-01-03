Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ile beraber memur ve emekli maaş zam oranları da kesinleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne oldu, maaşlara ne yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...