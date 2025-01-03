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        Haberler Bilgi Ekonomi 6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI! 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkı toplamı ile memur ve emekliler yüzde kaç zam aldı?

        6 aylık enflasyon farkı açıklandı! Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

        6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Memur ve emekli maaş zammının belirlenmesinde kritik bir role sahip olan Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Peki, Temmuz-Kasım 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 6 aylık enflasyon farkına göre emekli ve memur maaş zammı yüzde kaç oldu? Tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:14
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        Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz-Aralık 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Enflasyon farkı ile beraber memur ve emekli maaş zam oranları da kesinleşti. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne oldu, maaşlara ne yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

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        6 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI!

        2024 enflasyonu açıklandı

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 44.38, aylık enflasyon ise yüzde 1.03 oldu

        TÜİK aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre aralıkta enflasyon yıllık yüzde 44.38, aylık olarak ise yüzde 1.03 oldu.

        Böylece enflasyon 2024'te son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de yıllık enflasyon yüzde 64.27, 2023'te ise yüzde 64.77 olarak açıklanmıştı.

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        MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak

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