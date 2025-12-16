6 aylık enflasyon farkında kritik veri bekleniyor: 2025 Aralık enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekliler açısından kritik bir öneme sahip Aralık enflasyonu için geri sayım başladı. TÜİK'in yılın ikinci yarısına dair son verileri paylaşmasıyla 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Açıklanacak enflasyon farkı ile yeni yılda geçerli olacak maaş zamları da kesinleşecek. Peki, 2025 Aralık enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
TÜİK tarafından açıklanacak Aralık enflasyonu ile beraber, 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli ve memur maaş zammı belli olacak. Şu ana kadar ortaya çıkan zam tablosuna göre; emekliler yüzde 11.20, memur ve memur emeklisi ise yüzde 5.90 oranında zam alacak. Peki, 2026 zam oranlarının netleşmesini sağlayacak Aralık enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
2025 KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Kasım ayı enflasyon rakamları, 3 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda yüzde 31,07 oldu
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
5 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklileri için belirlenen enflasyon farkı yüzde 11.20 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,90 olarak gerçekleşti.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 aylık enflasyon farkı Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla netleşecek. Böylece yılın ikinci yarısını kapsayan Temmuz-Aralık ayı enflasyonu ile beraber, memur ve emekli maaş zammı da belli olacak.
"2026'DA DEZENFLASYON DEVAM EDECEK"
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi.
Şimşek, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, uyguladıkları Makro Ekonomik İstikrar ve Reform Programı'nda enflasyonu tek haneye indirmeyi, öngörülebilirliği artırmayı, sürdürülebilir cari dengeye kavuşmayı ve tüm bu kazanımların kalıcı olmasını hedeflediklerini söyledi.
Gıda ve enerji arzında da önemli politikalar hayata geçirdiklerini dile getiren Şimşek, "Enflasyona bakarsanız, son 3 yılda yüzde 64-65 aralığından önce yüzde 44'e gittik. Arkasından da bu sene şu an itibarıyla yüzde 31. Gelecek sene hedef bant yüzde 13-19 arasında ama piyasa 20'li rakam bekliyor. Gelecek sene için tekrar söyleyeyim ilave birtakım şoklar olmazsa hedef bandın üst kısmını oldukça gerçekleştirilebilir olarak görüyoruz." dedi.
Şimşek, konut fiyatları ile kira arasındaki ilişkinin yeniden kurulduğunu ve gelecek dönemde kira artışlarının normalleşeceğini kaydederek, geçmişte uygulanan yüzde 25 artış sınırının ve deprem bölgesindeki konut açığının etkisinin azaldığını, konut üretiminin artmaya devam ettiğini anlattı.
Eğitim enflasyonunda da geçmiş dönemdeki sınırlamaların etkisinin artık geçtiğini ifade eden Şimşek, genel enflasyonu yukarı çeken kira ve eğitim kalemlerinde aşağı yönlü trendin yaşandığını vurguladı.
TCMB 2025-2026 ENFLASYON TAHMİNİ
2025 yılının son Enflasyon Raporuna göre; TCMB 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını öngörürken; 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerilemesini bekliyor.