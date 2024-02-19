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        Haberler Gündem 3. Sayfa 6 aylık hamile kadın darp edildi, eşi yaralandı

        6 aylık hamile kadın darp edildi, eşi yaralandı

        Husumetli ailelerin kavgasında 6 aylık hamile kadın sopalarla dövüldü, kocası tabancayla ağır yaralandı; olayda bir kişi tutuklandı. Yaralılar taburcu edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 19.02.2024 - 20:14
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        6 aylık hamile kadın darp edildi
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Y.D., oğlunun denizde boğularak ölümü sonrası husumetli olduğu Çelik ailesinin evini, yanındaki kızı ve 2 akrabasıyla birlikte bastı.

        Y.D. tabancayla Eyüp Çelik’i ağır yaralarken, yanında bulunan 3 kişi de 6 aylık hamile Canan Çelik’i sopayla darbetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden Özgür Mert Demirkıran (13), boğularak hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesiyle, birlikte yüzmeye gittiği çocuklardan birinin ailesi arasında husumet oluştu.

        BOŞ EVE POMPALI TÜFEK, TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR

        Demirkıran ve Çelik aileleri arasındaki husumet büyüdü. Demirkıran ailesinden bazı kişiler, Özgür Mert Demirkıran’ın ölümünden 10 gün sonra Çelik ailesine ait Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki boş eve pompalı tüfek, taş ve sopalarla saldırdı.

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        Aileler arasındaki husumet dün akşam yaşanan olayla da devam etti. Özgür Mert Demirkıran’ın babası Y.D., kızı N.D. ve S.A. ile Z.A. isimli akrabalarıyla birlikte Çelik ailesinin Gebze’deki evinin önüne gitti.

        EVE ATEŞ AÇIP HAMİLE KADINI DARP ETTİLER

        Y.D., yanındaki tabanca ile evin önünde oturan Eyüp Çelik’e ateş açtı. N.D. ile Z.A. ve S.A. isimli kişiler de Eyüp Çelik’in 6 aylık hamile eşi Canan Çelik’i sopalarla darbetti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin sonlandırdığı kavgada ağır yaralanan Eyüp Çelik ve eşi Canan Çelik ile kavgada yaralanan saldırgan N.D., çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, saldırıyı gerçekleştiren Y.D., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, göğsünden ve bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan Eyüp Çelik’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, darbedilen hamile Canan Çelik ile N.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        TÜM YARALILAR TABURCU EDİLDİ

        Eyüp Çelik ve darbedilen 6 aylık hamile eşi Canan Çelik, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Kavga sırasında yaralanan saldırganlardan N.D.'nin de tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Yaşar Demirkıran, kızı N.D. ve akrabaları Z.A. ile S.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden kavgada tabancayı ateşleyen Yaşar Demirkıran tutuklanırken, N.D., Z.A. ve S.A.'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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