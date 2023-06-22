"TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi ve şöyle devam etti: