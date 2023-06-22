Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 bin nüfuslu Amasra, bayramda 500 bin turist ağırlayacak

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayram tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Türkiye'de 1945'li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte, 500 bine yakın turist bekliyoruz" dedi

ABONE OL
DHA
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı Bartın'ın Amasra ilçesi, koyları, tarihi mekanları, doğal güzelliklerinin yanı sıra deniz ürünleri ağırlıklı mutfak kültürü ile de tatilcilerin ilgisini çekiyor.
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    DHA'nın haberine göre 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 6 bin 600 nüfuslu ilçede, tüm konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

     
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    5 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede, ziyaretçilerin çoğunluğunu günübirlikçilerin oluşturduğu biliniyor. Amasra'ya, günübirlik tatilciler ile birlikte bayramda 500 bin tatilcinin gelmesi bekleniyor.
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    "TEDBİRLERİMİZ ALIP, HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

    İlçedeki tüm konaklama tesislerinin dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 9 günlük bayram tatili için yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi ve şöyle devam etti:
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    "Türkiye'de 1945'li yıllarda ilk ev pansiyonculuğu turizmin başladığı şirin ilçemizde 9 günlük bayram tatilinde günübirlik turistlerle birlikte 500 bine yakın turist bekliyoruz. 
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız selin izleri tamamen silindi. Bayram tatili boyunca ilçemize gelecek olan turistlerimizin sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerimizi aldık."
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA BÜYÜK İLGİ

    Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın'ın 3 kilometrelik sahil şeridine sahip İnkumu tatil beldesinin de büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka mavi bayraklı İnkumu'na da uğruyor.
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda gerekli tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

    *Haberin görselleri DHA ve İHA tarafından servis edilmiştir. 
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!
  • 6 bin 600 kişi yaşıyor ama... Amasya'nın nüfusu bayramda 500 bine çıkacak!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.