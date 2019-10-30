Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemKatliamdan sonra 25 yıl saklandığı yerde yakalandı - Haberler

Katliamdan sonra 25 yıl saklandığı yerde yakalandı

AA

Muş'ta 1994 yılında 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın faillerinden olan Medeni Sağın yakalandı. Katliamdan 25 yıl sonra yakalanan Sağın'ın güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı ortaya çıktı. Sürekli jandarma ekiplerini gözetleyen Sağın'ın, komşu köylerden irtibat kurduğu kişilerin uyarısıyla 6 kez kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu belirlendi

cinayet

Muş'ta 25 yıl önce 11 kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın faillerinden olan cinayet zanlısının, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta gizlendiği belirlendi.

AA'nın haberine göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kan Gütme Saikiyle Öldürme" suçundan verilen 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın saklandığı adresi tespit etti.

 

Sabah saatlerinde Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerini sürekli gözetleyerek geldiklerinde atla kaçan, komşu köylerden irtibat kurduğu kişilerden güvenlik güçlerinin geldiğinden haberdar olan zanlının, bu sayede 6 kez kaçarak yakalanmaktan kurtulduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin skandal kararına tepki! "Doğru bulmuyorum" - HABER
GÜNDEMABD'ye tepki: Kabul edilemez!
Son dakika... Eminönün'de balık ekmekte yeni gelişme! İBB'nin planı var - HABERLER
GÜNDEMBalık ekmekte yeni gelişme! İBB'nin planı var: Eğer satılacaksa. ...
29 Ekim kutlamalarında CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e saldırı
GÜNDEM29 Ekim kutlamalarında belediye başkanına saldırı
21 ilde DEAŞ operasyonu: 100 kişi yakalandı
GÜNDEM21 ilde DEAŞ operasyonu: 100 kişi yakalandı
Çocuğu dövdüğü cetvel silah sayıldı
GÜNDEMÇocuğu dövdüğü cetvel silah sayıldı
Kargo aktarma merkezinde uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEMKargo aktarma merkezinde uyuşturucu ele geçirildi
'Zimmete göz yumma' iddiasıyla dava
GÜNDEM'Zimmete göz yumma' iddiasıyla dava
Öğretmene saldırı! Evine giderken karşısına çıktılar
GÜNDEMÖğretmene saldırı! Evine giderken karşısına çıktılar
Bakan Çavuşoğlu: Kararın sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır
GÜNDEM"Kararın sebebi Suriye'deki oyunu bozmamızdır"
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde İlker Başbuğ! - HABERLER
GÜNDEMAnayasa Mahkemesi'nin gündeminde İlker Başbuğ

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X