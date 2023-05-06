Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Sayısal Loto 6 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto güncel sonuçları öğren
ABONE OL

Çılgın Sayısal Loto açıklandı mı?

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftalık son çekilişi tamamlanmak üzere. Saat 21.30'da başlayacak çekiliş sonrası 6 Mayıs Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları belirlenecek.

6 Mayıs Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Çılgın Sayısal Loto güncel sonuçları öğren
HABERTURK.COM

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç kere çekilen Çılgın Sayısal Loto yine birçok kişiye kazandıracak. Saat 21.30'da başlayacak çekiliş; noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. Çekilişten sonra 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını haberimize ekleyeceğiz.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var!

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karakuş Tümülüsü'nde restorasyon çalışması yapılıyor
YAŞAM Depremlerde kırılmıştı... Restorasyon çalışması ...
Tripadvisor'a göre 2023'ün en popüler şehirleri
YAŞAM 2023'ün en popüler şehirleri
Kate Middleton Kral Charles'ın taç giyme töreninde kayınvalidesi Diana'yı unutmadı
YAŞAM Galler Prensesi Kate Middleton taç giyme töreninde ...
Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye yükseldi
YAŞAM Hatay'da enkazdan kurtarılan eser sayısı 542'ye ...
Son dakika: İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Yörük gülünü koparan yandı
YAŞAM İsminde 'Türk' kelimesi geçiyor... Koparan yandı
Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden tezgahlarda
YAŞAM Hatay'ın serinleten tatlısı 'haytalı' yeniden ...
1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi
YAŞAM 1893 yıllık Hadrianus Kapısı, bakımsızlıktan yeşerdi
Dağlara en hızlı tırmanan kadın oldu!
YAŞAM Dağlara en hızlı tırmanan kadın oldu!
Rıfat Ilgaz 1976'da anlatmıştı... İşte gerçek 'Kel Mahmut'
YAŞAM Kastamonu'da sergileniyor... İşte gerçek 'Kel Mahmut'
Edirne'de dilek kağıtları Tunca Nehri'ne bırakıldı
YAŞAM Dilek kağıtları Tunca Nehri'ne bırakıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.