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6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs vaka sayısı 2021

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Binlerce vatandaş her gün Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs vaka sayısını araştırıyor. 6 Mayıs koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 253 bin 382 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 388 kişinin testi pozitif çıktı, 304 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 6 Mayıs vaka sayısı 2021

En güncel koronavirüs vaka sayısı ve güncel korona tablosuna göre; ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799a yükseldi. 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

5 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 414 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 180 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 279 milyon 900 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 246 milyon 780 bin ile ABD, 156 milyon 80 bin ile Hindistan, 50 milyon 90 bin ile İngiltere, 43 milyon 960 bin ile Brezilya, 30 milyon 150 bin ile Almanya, 24 milyon 12 bin ile Türkiye, 22 milyon 410 bin ile Fransa, 21 milyon 160 bin ile İtalya, 20 milyon 170 bin ile Endonezya, 20 milyon 110 bin ile Rusya, 18 milyon 470 bin ile Meksika, 17 milyon 130 bin ile İspanya, 14 milyon 850 bin ile Şili, 14 milyon 50 bin ile Kanada, 12 milyon ile Polonya, 10 milyon 670 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE) ve 10 milyon 470 bin ile İsrail izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller’de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 128,98 oldu.

Bu ülkeyi 120,93 doz ile İsrail, 107,85 ile BAE, 88,22 ile San Marino, 77,68 ile Şili, 77,44 ile Malta, 75,42 ile Bahreyn, 73,92 ile Maldivler, 73,79 ile ABD, 73,78 ile İngiltere, 63,67 ile Macaristan, 62,27 ile Butan, 62,15 ile Monako, 55,76 ile Katar, 53,78 ile Uruguay ve 51,83 ile Sırbistan izledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 12 bin 472 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 27,62 oldu.

14 milyon 237 bin 187 kişiye ilk doz, 9 milyon 775 bin 285 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 558 milyon 480 bin aşı ile ilk sırada yer alırken onu 284 milyon 880 bin ile Kuzey Amerika ve 232 milyon 620 bin ile Avrupa izledi.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 78 milyon 110 bin, Afrika'da 18 milyon 800 bin, Okyanusya'da 2 milyon 570 bin doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 154 milyon 998 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 241 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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