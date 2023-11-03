6'ncı Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' ile başladı

6'ncı Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' ile başladı

6'ncı Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' ile başladı 6'ncı Uluslararası İstanbul Komedi Festivali, Çağdaş Türk Sanatı'nın en değerli temsilcilerinden ressam Mevlut Akyıldız'ın 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' adlı desen sergisinin açılış davetiyle başladı

Bu yıl 6'ncı kez düzenlenen Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin açılış daveti, Maximum Uniq Hall’de, Çağdaş Türk Sanatı’nın en değerli temsilcilerinden Ressam Mevlut Akyıldız’ın festivale özel hazırladığı ve kendi arşivinden derlediği 'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul' adlı desen sergisiyle gerçekleştirildi.

Açılış davetinin ev sahipliğini, BKM CEO'su ve Uluslararası İstanbul Komedi Festivali'nin kurucusu Zümrüt Arol Bekçe yaptı.

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Zümrüt Arol Bekçe

'Altı da İstanbul Üstü de İstanbul', Uluslararası İstanbul Komedi Festivali kapsamında sanatseverlere sunulacak.

Mevlut Akyıldız

Festivalin simgesi İstanbul Boğazı’nın oyuncu martılarını alegorik anlatımıyla eşsiz birer sanat eserine dönüştüren Mevlut Akyıldız; 40 yılı aşan sanat hayatı boyunca ürettiği işlerinden, 1990’larla günümüz arasındaki bir dönemi kapsayan 38 desenini festival boyunca Maximum Uniq Hall’de sergileyecek.

Yoğun ilgi gören serginin açılış davetine katılan isimler arasında; Gamze Cizreli, Sedef & Mehmet Demirkol, Didem Bağrıaçık, Ceren & Erdem Erdirik, Arzu Kunt, Şule Zeybek, Emek Külür, Esra Erol, Gülay Afşar, İdil Lüleci, Füsun Kuran, Başak Pelister, Banu & Sarp Tiryakioğlu, Cemal Noyan, Müge Kolat, Yelda İpekli, Taylan Kümeli, Eda & Ferhat Zamanpur, Ayşen Zamanpur, Elif Mısırlı, Mehmet Y.Yılmaz, Begüm Karamahmutoğlu, Aylin Korucu, Işık Şimşek, Berna Sağlam Naipoğlu, Şirin Payzın, Dafne & Aslı Ekşioğlu, Gözde & Ahmet Ersu ve Aşkım & Mevlut Akyıldız yer aldı.