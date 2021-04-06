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HaberlerSağlık
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6 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 6 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

6 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.529.601'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 32.456 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

6 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

5 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

5 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2407 oldu, 25 bin 627 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 130 bin 977ye yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan bazı önlemlerin kademeli olarak gevşetileceği açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmek için hazırlanan yol haritasının planlandığı gibi devam edeceğini ve 12 Nisan'da işletmelerin yeniden açılacağını duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris ve çevresinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğrencilerin Üst Mesleki Diploma (BTS) sınavlarına girmeye zorlandıkları iddia edildi.

Hindistan'da son 24 saatte 103 bin 558 kişide koronavirüs tespit edildi. Sayının ülkede salgının başından beri günlük tespit edilen vaka sayısı olduğu ifade edildi.

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