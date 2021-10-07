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6 partinin parlamenter sisteme dönüş metni 5 bölümden oluşacak

6 parti Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönüşün yol haritası için üçüncü kez bir araya geldi. Henüz hiçbir maddenin yazımını geçilmedi ancak Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, toplantılar sonucunda hazırlanacak metin 2 - 2,5 sayfayı geçmeyecek. Metin, gerekçe, yasama, yürütme, yargı ve temel hak ve özgürlüklerin yer aldığı toplam 5 bölümden oluşacak. Çalışmalar 7'nci bir parti dahil olmayacak.

6 partinin parlamenter sisteme dönüş metni 5 bölümden oluşacak
Ortak metin 5 bölümden oluşacak
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Millet İttifakı'nı oluşturan 4 parti ile Deva ve Gelecek partilerinin temsilcileri üçüncü kez Meclis'te bir araya geldi. Yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda bundan sonraki çalışmaların ve yaklaşık 2,2 buçuk sayfa olacak metnin çerçevesi belirlendi. Buna göre, metnin ilk bölüm gerekçe kısmı olacak. İki paragraf olması beklenen bölümü iki kişi tarafından yazılmaya başlandı.

YASAMA YÜRÜTME YARGI TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Ardından sırasıyla yasama yürütme ve yargı bölümleri kaleme alınacak. Bu bölümlerde Meclis'in güçlendirilmesi, kuvvetler ayrılığı, siyasi partiler kanunu, cumhurbaşkanının nasıl seçileceği, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı yer alacak.
Metnin 5. yani son bölümünde ise temel hak ve özgürlükler kısmına ayrıldı. Bu kısımda özellikle, basın özgürlüğü, kamu yönetimi, liyakat başlıkları bulunacak.

7. PARTİ OLMAYACAK

Yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri de 6 partinin çalışmasına yeni parti veya partilerin katılıp katılmayacağı sorusuydu. Habertürk'e konuşan kaynaklar, çalışmaların 6 partiyle sürdürülmesi kararı alındığını belirtti.

HER SALI TBMM'DE TOPLANTI

Ayrıca, 6 parti temsilcisi bundan sonraki toplantılarda yanlarında sekretarya bulunduracak. O kişiler, yapılan konuşmaları, tartışmaları kayda alacak. Toplantıların her salı günü Meclis'te yapılması kararlaştırıldı. Ancak sadece önümüzdeki hafta iki temsilcinin programları nedeniyle çarşamba günü toplantı yapılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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