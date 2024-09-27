6 yıl önce ayrılan Channing Tatum ile Jenna Dewan boşanma anlaşmasını tamamladı
6 yıl önce ayrılan ABD'li oyuncular; Channing Tatum ile Jenna Dewan, kavgalı oldukları mal paylaşımı konusunda nihayet anlaşmaya vardı
Channing Tatum ve Jenna Dewan nihayet boşanma anlaşması yaptı. 6 yıl önce ayrılan 44 yaşındaki Tatum ile 43 yaşındaki Dewan, boşanma protokolü üzerinde anlaşmaya vardı.
2006'da 'Step Up' filmi setinde tanışan ikili, iki yıl sonra nişanlandı ve 2009'da Malibu'da evlendi. 2013'te dünyaya gelen kızları Everly, şimdi 11 yaşında.
Tatum ve Dewan, 9 yıllık evlilikten sonra Nisan 2018'de ayrıldıklarını duyurdu. Aynı yılın ekim ayında Dewan, Tatum'a boşanma davası açtı.
Çift, mülk paylaşımı ve Tatum'un evliyken çektiği 'Magic Mike'ın kazandığı paranın paylaşımı konusunda anlaşamayınca, yılarca boşanamadılar.
Boşanma anlaşmalarının tüm detayları kamuya açıklanmasa da oyuncu ikilinin, anlaşmazlıklarını kesin olarak çözmek için bu hafta bağlayıcı bir karar imzaladığı öğrenildi.
Ayrıca ikisi de eş nafakasından feragat etti.
HER İKİSİNİN DE YENİ NİŞANLISI VAR
Channing Tatum şu anda 2021'den beri birlikte olduğu yönetmen ve oyuncu Zoe Kravitz ile nişanlı.
Jenna Dewan ise Steve Kazee ile nişanlı ve bu birlikteliğinden 4 yaşında Callum adında oğlu ve haziran ayında doğan Rhiannon adında kızı bulunuyor.