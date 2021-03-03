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60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? - 60 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlayacak?

Koronavirüs aşı programı tüm hızıyla sürerken şimdiye dek 7 milyona yakın vatandaşımız aşılandı. Yurt genelinde kademeli olarak gerçekleştirilen aşı programında öncelikli gruptaki vatandaşlarımız aşılanıyor. Henüz aşı olmayan vatandaşlarımız ise sıranın kendilerine ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki 60 yaş üstü aşılama ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

60 yaş üstü aşı ne zaman başlıyor? - 60 yaş üzeri aşılama hangi tarihte başlayacak?

Ülkemizde 7,5 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını nedeniyle aşı programı başladı. Yaş sırası ve görevliler için belirlenen tarihler ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 60 yaş üstü aşı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

60 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, 60 yaş üzeri vatandaşlar için aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Twitter'dan da açıklama yapan Koca, "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞILAMA TAKVİMİ: 60 - 65 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA TAKVİMİ

Yeni tip koronavirüsle mücadele sürecindeki aşılama kapsamında, 11 Şubat 2021 itibarıyla sağlık çalışanları için 2. doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşıların uygulanmasına başlandı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşılama takvimi doğrultusunda, 12 Şubat'tan itibaren ise 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanacak. 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasında başlandığında 60 yaş üzeri eşleri de aşı olacaklar.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak. Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek. Aşı olacak grup arasında yer alanlar randevu işlemi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek. Vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden aşı randevularını değiştirilebilecek.

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