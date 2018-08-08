AA'da yer alan habere göre geride kalan 60 sezon baz alınarak yapılan değerlendirmede, lig tarihinde, bir sezonda ve bir maçta ortaya çıkan "en"ler şöyle:

LİG TARİHİNDE

- En çok şampiyon olan takım: Galatasaray (21)

- En çok ikinci olan takım: Fenerbahçe (22)

- En çok lider olan takım: Fenerbahçe (554 lig haftası)

- En gollü maç: 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe-Gaziantepspor (8-4)

- En farklı skorlu galibiyet: 1989-1990 sezonunda Beşiktaş-Adana Demirspor (10-0)

- En farklı skorlu deplasman galibiyeti: 1992-1993 sezonunda MKE Ankaragücü-Galatasaray (0-8)

- En çok maç oynayan takımlar: Fenerbahçe ve Galatasaray (1976)

- En az maç oynayan takım: Kırıkkalespor (30)

- En çok galibiyet alan takım: Fenerbahçe (1134)

- En az galibiyet alan takım: Kahramanmaraşspor (4)

- En çok yenilen takım: MKE Ankaragücü (620)

- En çok berabere kalan takım: Beşiktaş (545)

- En çok gol atan takım: Fenerbahçe (3511)

- En az gol atan takım: Kırıkkalespor (21)

- En çok gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (2096)

- En az gol yiyen takım: Gençlerbirliği OFTAŞ (36)

- En uzun süre yenilmeyen takım: Beşiktaş (48 maç, 1990-1991 sezonunun 26. haftasından, 1992-1993 sezonunun 13. haftasına kadar)

- En uzun süre gol atan takımlar: 39 maç (Sarıyer, 1987-1988 sezonunda 26. haftasından, 1988-1989 sezonunun 28. haftasına kadar. Galatasaray, 1997-1998 sezonunun 2. haftasından, 1998-1999 sezonunun 6. haftasına kadar)

- En uzun süre gol yemeyen takımlar: 12 maç (Fenerbahçe, 1967-1968 sezonunda 15-26. haftalar. Trabzonspor, 1978-1979 sezonunda 5-16. haftalar)

- En çok gol kralı çıkaran takım: Galatasaray (16)

- En çok gol kralı olan futbolcu: Metin Oktay (6)

- İlk yabancı gol kralı: 1983-1984 sezonunda Galatasaray'da oynayan Yugoslav Tarık Hodzic (16 gol)

- En uzun süre gol yemeyen kaleci: 1978-1979 sezonunda Trabzonsporlu Şenol Güneş (1112 dakika)

- En uzun sezon: 1962-1963 sezonu (42 maç)

- En iyi performans: 1988-1989 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik, 1 yenilgiyle Fenerbahçe.

- En kötü performans: 1996-1997 sezonunda 34 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 27 yenilgiyle Zeytinburnuspor. 2011-2012 sezonunda aynı performansla MKE Ankaragücü.

- En çok seyircili maç: 2013-2014 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray maçı. (76 bin 127 kişi)

- En çok gol atılan hafta: 1995-1996 sezonunda 8., 1997-1998 sezonunda 30. haftalar (43 gol)

- En az gol atılan hafta: 1981-1982 sezonu 29. hafta (4 gol)

- Üst üste en çok kazanan takım: Beşiktaş (13 maç, 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalar)

- Üst üste en çok yenilen takım: 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (15 maç, 20-34. haftalar)

- Üst üste en çok deplasmanda maç kazanan takım: Fenerbahçe (2010-2011 sezonunun 18. haftasıyla, 2011-2012 sezonunun 6. haftası arasında 12 maç)

- En çok takımı yer alan il: İstanbul (16)

- En uzun süre kazanamayan takım: Adana Demirspor (29 hafta, 1994-1995 sezonunda 6-34. haftalar)

- En çok gol atılan sezon: 1987-1988 (1032 gol)

- En az gol atılan sezon: 1973-1974 (405 gol)

- Gol ortalaması en yüksek sezon: 2000-2001 (Maç başına 3,32 gol)

- Gol ortalaması en düşük sezon: 1973-1974 (Maç başına 1,68 gol)

- En çok şampiyonluk gören teknik adam: Fatih Terim (7)

- En uzun süre çalışan yabancı teknik direktör: Yugoslav Abdullah Gegic (Çeşitli takımlarda yaklaşık 9 yıl)

- Aralıksız en uzun süre görev yapan yabancı teknik adam: İngiliz Gordon Milne (Beşiktaş'ın başında 6,5 sezon)

- En uzun süre kendi sahasında yenilmeyen takım: Trabzonspor (90 maç, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından, 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar)

- En uzun süre deplasmanda yenilmeyen takım: Galatasaray (40 maç, 1997-1998 sezonunun 19. haftasından, 1999-2000 sezonunun 31. haftasına kadar)

- "Dört büyükler"de oynayan futbolcular: Sergen Yalçın ve Burak Yılmaz.

- Ligi yenilgisiz kapatan takımlar: 1985-1986 sezonunda Galatasaray, 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

- Yenilgisiz şampiyon olan takım: 1991-1992 sezonunda Beşiktaş.

- En çok yenilen şampiyon: 7 yenilgi ile 1980-1981 sezonunda Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Galatasaray.

- En çok gol yiyen şampiyon: 1997-1998 sezonunda 43 golle Galatasaray.

- En az gol yiyen şampiyon: 1969-1970 sezonunda Fenerbahçe (6)

- En çok puanla şampiyon olan takım: 1988-1989 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe.

- En az puanla şampiyon olan takım: 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında 39'ar puanla Trabzonspor.

- En erken şampiyonluğu ilan eden takım: 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala Fenerbahçe.

- Puanı silinen ilk takım: 1981'de Beşiktaş karşısında sahadan çekilen Mersin İdmanyurdu.

- En gollü beraberlikler: 1967-1968 sezonunda Beşiktaş-Galatasaray, 1982-1983 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray, 1995-1996 sezonunda Samsunspor-İstanbulspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor-Kocaelispor, 2001-2002 sezonunda Gençlerbirliği-Diyarbakırspor, Kocaelispor-MKE Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Antalyaspor-Beşiktaş, Kayserispor-Antalyaspor, 2014-2015 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor (4-4)

- En nötr sonucu alan takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik, 10 yenilgi alan, 26 gol atıp, aynı sayıda gol yiyen Beşiktaş.

- En erken gol: 12. saniyede Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts (2008-2009 sezonunun 13. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'a)

- Gol atan en genç futbolcu: Bursaspor formasıyla Enes Ünal. (2013-2014 sezonunda, 25 Ağustos 2013 tarihindeki Bursaspor-Galatasaray maçında fileleri havalandıran Enes Ünal, 10 Mayıs 1997 doğumlu. Enes, topu filelere gönderdiğinde 16 yaşından 107 gün almıştı.)

- En iyi sezon başlangıcı: 2009-2010 sezonundaki ilk 8 maçını da kazanan Fenerbahçe.

- En iyi ilk yarı performansı: 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle Fenerbahçe.

- En iyi ikinci yarı performansı: 2010-2011 sezonunda 17 maçta 16 galibiyet, 1 beraberlikle Fenerbahçe.

- En çok küme düşen takım: Samsunspor (7)

- Ligden düşmeyen takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra 7. sezonuna girecek Akhisarspor, 3. sezonunu geçirecek Alanyaspor ve 2. sezonuna başlayacak Yeni Malatyaspor.

- Lige en çok katılan takımlar: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, geride kalan 60 sezonun tamamında yer aldı.

- Lige en az katılan takımlar: Gençlerbirliği OFTAŞ, Petrolofisi, Bucaspor, Siirtspor, Kahramanmaraşspor, Kırıkkalespor ve Yeni Malatyaspor. (Birer kez)

- Üst üste en çok maçta gol atan futbolcu: 9 maç (Metin Oktay, 1962-1963, Galatasaray), (Saffet Sancaklı, 1995-1996, Kocaelispor)

- En çok gol atan futbolcu: FETÖ firarisi Hakan Şükür (249)

- En çok oynayan futbolcu: Oğuz Çetin (503)

- En çok maç yöneten hakem: Cüneyt Çakır (298)

- En çok maça çıkan teknik adam: Samet Aybaba (581)

- Şampiyonluk yaşayan en genç teknik direktör: Tomislav Kaloperovic (31 Ocak 1932 doğumlu Yugoslav teknik adam, Galatasaray'ın başında 25 Mayıs 1969'da şampiyonluğa ulaşırken 37 yaşından 3 ay 25 gün almıştı)

- Şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam: Şenol Güneş (1 Haziran 1952 doğumlu Şenol Güneş 2016-2017 sezonunda, 3 Haziran 2017'de Beşiktaş'la mutlu sona ulaştığında 65 yaşını 2 gün geride bırakmıştı)

BİR SEZONDA

- En çok galip gelen takım: 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe (29). Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet aldı.

- En az galip gelen takım: 1981-1982 sezonunda Diyarbakırspor, 1992-1993 sezonunda Konyaspor, 1996-1997 sezonunda Zeytinburnuspor, 2000-2001 sezonunda Adanaspor, 2011-2012 sezonunda MKE Ankaragücü (2)

- En çok gol atan takım: 1962-1963 sezonunda iki aşamalı ligde 42 maçta 105 gol atan Galatasaray ile 1988-1989 sezonunda 36 maçta 103 gol atan Fenerbahçe.

- En az gol atan takım: 1971-1972 sezonunda Samsunspor, 1972-1973 sezonunda Beşiktaş (14)

- En az gol yiyen takım: 1969-1970 sezonunda 30 maçta 6 gol yiyen Fenerbahçe.

- En çok gol yiyen takım: 2000-2001 sezonunda 34 maçta 91 gol yiyen Adanaspor.

- En az berabere kalan takım: 1995-1996 sezonunda Eskişehirspor, 1991-1992 ve 2004-2005 sezonlarında Fenerbahçe (2)

- En çok berabere kalan takım: 1982-1983 sezonunda MKE Ankaragücü (18)

- En iyi averaja sahip takım: 1988-1989 sezonunda artı 76 ile Fenerbahçe.

- En kötü averaja sahip takım: 1996-1997 sezonunda eksi 60 ile Zeytinburnuspor.

- En çok gol atan futbolcu: Tanju Çolak (1987-1988 sezonunda 39 gol)

- En az golle gol kralı olan futbolcu: 1959 sezonunda Metin Oktay (11 gol)

- En çok gol atan yabancı futbolcu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 gol)

- Evindeki bütün maçları kazanan takımlar: 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe, 2001-2002 sezonunda Galatasaray (17)

- En az gol atarak şampiyon olan takım: Trabzonspor (1979-1980 sezonunda 25 golle)

- "Dört büyükler"i yenen takımlar: 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, 2001-2002 sezonunda MKE Ankaragücü, 2006-2007 sezonunda Bursaspor, 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda Medipol Başakşehir.

- Şampiyonluk yaşayan 5 takımı da yenen takımlar: 2012-2013 sezonunda Kasımpaşa, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonunda Medipol Başakşehir.

- Dört derbi maçı da hiç gol yemeden kazanan takım: 2002-2003 sezonunda Beşiktaş.

- Dört derbi maçı da hiç gol atamadan kaybeden takım: 2014-2015 sezonunda Beşiktaş.

- Dört derbi maçı da kaybeden takımlar: 1991-1992 sezonunda Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Beşiktaş.

- En fazla puan farkıyla şampiyon olan takım: 1987-1988 sezonunda 2. sıradaki Beşiktaş'a 12 puan fark atan Galatasaray.

- "Dört büyükler" dışında en çok puan toplayan takım: 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (75 puan)

- "Dört büyükler" dışında en fazla galibiyet alan takımlar: 2007-2008 sezonunda Sivasspor, 2009-2010 sezonunda Bursaspor. (23 galibiyet)

BİR MAÇTA

- En çok gol atan futbolcu: 1992-1993 sezonunda Fenerbahçe-Karşıyaka (7-1) maçında 6 gol atan Tanju Çolak.

- En çok gol atan yabancı futbolcular: Galatasaraylı Mario Jardel (2000-2011 sezonunda Erzurumspor'a), Fenerbahçeli Alex de Souza (2010-2011 sezonunda MKE Ankaragücü'ne) (5 gol)

- En çok penaltı atan takım: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçe-Eskişehirspor maçında Fenerbahçe (4)

- En çok penaltı atan futbolcu: 1986-1987 sezonunda Fenerbahçeli Zafer Tüzün, Eskişehirspor'a karşı 4 atışı da gole çevirdi.

- En fazla kırmızı kart gören takım: 2003-2004 sezonunda Beşiktaş-Samsunspor maçında 5 kırmızı kartla Beşiktaş.

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