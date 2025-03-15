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        Haberler Gündem İnanç 600 yıllık şenlik bu yıl da sürdürüldü

        600 yıllık "Sele Sepet Top Kandil" şenliğine bu yıl da yoğun ilgi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 6 asırdır sürdürülen 'Sele Sepet Top Kandil Şenliği', bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Türkiye'de sadece Bafra'da 600 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:06
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 6 asırdır sürdürülen "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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        Ramazan ayının 14'ünü 15'inci güne bağlayan gecede düzenlenen ve 600 yıllık geçmişe sahip olan gelenek, Bafra'da kutlandı.

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        Belediye Kültür Merkezi bahçesindeki programa yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

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        Şenlikte Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde çocuklara kandil dağıtıldı.

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        Mehter Takımı eşliğinde kandillerini yakan çocuklar ve aileleri, Fener Alayı ile Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

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        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programın önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece, Türkiye'de sadece Bafra'da 600 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Katılım her yıl artıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        Etkinlikte Mehteran konseri ve Ramazan manileri seslendirildi.

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        Sırık adam, Hacivat-Karagöz gösterisi ve sirk de bölge halkından ilgi gördü.

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        Kurulan stantlarda pamuk şeker, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır ve şeker ikram edilirken; çocuklar ise yüz boyama etkinliğiyle eğlendi.

        #yerel haberler
        #samsun haberleri
        #Bafra
        #sele sepet top kandil şenliği
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