Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, programın önemine dikkat çekerek, "Ramazan ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gece, Türkiye'de sadece Bafra'da 600 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Katılım her yıl artıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.