61/1-a trafik cezası nedir? 2025 yılında 61/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu?
Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan yasal yaptırımlar olan trafik cezaları, her yıl 'yeniden değerleme oranı'na göre güncellenir. 2025 yılında söz konusu oran yüzde 43,93 olarak belirlendi ve böylece 61/1-a trafik cezası tutarı netleşti. Peki, 2025 yılında 61/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...
2025 yılının gelmesiyle beraber milyonlarca sürücü, yeni yılda uygulanacak trafik ceza tutarlarını araştırıyor. Yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak belirlenmesiyle trafik cezaları da netleşti. Peki, 61/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2025 61/1-a trafik cezası tutarı...
61/1-A TRAFİK CEZASI NEDİR?
Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park eden sürücülere 61/1-a trafik cezası kesiliyor.
2025 YILINDA 61/1-A TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?
2025 yılında, 61/1-a trafik cezası 993 TL olarak uygulanıyor.