Ocak ayına kısa bir süre kalırken, emekli maaşı, memur maaşı, asgari ücret ve 65 yaş aylığı gibi konular gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yaşlılık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üç aylık periyotlar şeklinde ödenmektedir. Peki, "65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, 65 yaş aylığı kimlere verilir, nasıl ödenir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...