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65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak?

6 Aylık enflasyon rakamlarına göre zamlanan 65 yaş aylığı için aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Yaşlılık aylığı SGK ödemeleri senede 2 defa zamlanmaktadır. Bilindiği üzere 65 yaş üstü yaşlılık aylığı, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden bir geliri olmayan, 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi olmayanlara verilmektedir. İşte 65 yaş aylığı ne kadar olacak sorusunun yanıtı...

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  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    Ocak ayına kısa bir süre kalırken, emekli maaşı, memur maaşı, asgari ücret ve 65 yaş aylığı gibi konular gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yaşlılık maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından üç aylık periyotlar şeklinde ödenmektedir. Peki, "65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, 65 yaş aylığı kimlere verilir, nasıl ödenir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

    2023 yılında yaşlılık maaşına yapılacak zam oranları asgari ücret ile birlikte açıklık kazanacak. 65 aylığı şu an için 1684 TL olarak ödenmektedir. Önümüzdeki yıl asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 2189 lira, yüzde 40 zam gelirse 2357 liraya ve yüzde 50 zam gelirse 2526 liraya yükselmesi bekleniyor.

     
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLİR?

    -Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    -Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı vs.) (4A,4B,4C)

    -Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında bulunması

    -65 yaşını doldurmuş olmak

     
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi durumunda 65 yaş maaşı hemen kesilmektedir. Ayrıca nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamamaktadır.

     
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde az olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için yukarıda belirlen şartlarına uygun olması gerekmektedir.

     
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    65 YAŞ AYLIĞI NASIL ÖDENİR?

    65 Yaş aylığı ödemeleri üç ayda bir gerçekleştirilmektedir. İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

     
  • 65 yaş aylığı 2023! 65 yaş üstü yaşlılık aylığı ne kadar olacak, kimler alabilir?

    2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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