Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 44,38 olurken 6 aylık enflasyon 15,75 oldu. Bilindiği üzere, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi birçok sosyal ödenekler yüzde 11,54'lük memur zammı ile artıyor. Peki 65 yaş aylığı ve engelli aylığı ne kadar oldu? Ocak 2025 engelli ve 65 yaş aylığı ne zaman yatacak, hangi tarihte?