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        Haberler Dünyadan 66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu - 2024 Grammy Ödüllerinde kimler hangi dalda ödül aldı? - Magazin haberleri

        66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

        Bu yıl 66'ncısı düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlenirken, Taylor Swift dördüncü kez 'Yılın Albümü' kategorisinde ödül kazanarak Grammy Ödülleri tarihine damgasını vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:51
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        1

        ABD müzik endüstrisinde büyük öneme sahip olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

        Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4'üncü kez Trevor Noah üstlendi.

        2

        (Taylor Swift)

        İşte Grammy Ödülleri'ni kazananlar;

        YILIN ALBÜMÜ

        Taylor Swift – Midnights

        YILIN ŞARKISI

        Billie Eilish – What Was I Made For?

        EN İYİ KLİP

        The Beatles - I'm Only Sleeping

        3

        (Miley Cyrus)

        YILIN KAYDI

        Miley Cyrus – Flowers

        EN İYİ YENİ SANATÇI

        Victoria Monet

        EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ

        Laufey - Bewitched

        4

        (Miley Cyrus)

        EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI

        Miley Cyrus – Flowers

        EN İYİ GRUP / İKİLİ POP PERFORMANSI

        SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

        5

        (Killer Mike)

        EN İYİ RAP PERFORMANSI

        Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

        EN İYİ RAP ŞARKISI

        Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

        EN İYİ RAP ALBÜMÜ

        Killer Mike – Michael

        6

        (SZA)

        EN İYİ R&B PERFORMANSI

        Coco Jones - ICU

        EN İYİ R&B ŞARKISI

        SZA – Snooze

        EN İYİ R&B ALBÜMÜ

        Victoria Monet – Jaguar II

        7

        (boygenius)

        EN İYİ ROCK ŞARKISI

        boygenius – Not Strong Enough

        EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

        Paramore – This Is Why

        EN İYİ ROCK PERFORMANSI

        boygenius – Not Strong Enough

        8

        (Skrillex)

        EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ

        Taylor Swift – Midnight

        EN İYİ DANS KAYDI

        Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

        EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ

        Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)

        9

        (Chris Stapleton)

        EN İYİ METAL PERFORMANSI

        Metallica – 72 Seasons

        EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ

        Dave Chappelle – What’s in a Name?

        EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

        boygenius – The Record

        EN İYİ COUNTRY ŞARKISI

        Chris Stapleton – White Horse

        10

        (Lainey Wilson)

        EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ

        Lainey Wilson – Bell Bottom Country

        EN İYİ CAZ VOKAL ALBÜMÜ

        Nicole Zuraitis - How Love Begins

        EN İYİ COUNTRY PERFORMANSI

        Chris Stapleton – White Horse

        Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Avalon

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        #66ncı Grammy Ödülleri
        #Taylor Swift

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