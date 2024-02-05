66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

ABD müzik endüstrisinde büyük öneme sahip olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.

Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4'üncü kez Trevor Noah üstlendi.