66'ncı Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 66'ncısı düzenlenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu dördüncü kez Trevor Noah üstlenirken, Taylor Swift dördüncü kez 'Yılın Albümü' kategorisinde ödül kazanarak Grammy Ödülleri tarihine damgasını vurdu
ABD müzik endüstrisinde büyük öneme sahip olan Grammy Ödülleri, dün akşam gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecede Billie Eilish, Billy Joel, Burna Boy, Dua Lipa, Joni Mitchell, Luke Combs, Olivia Rodrigo, Travis Scott ve Miley Cyrus gibi isimler sahne aldı.
Bu yıl 66'ncı kez düzenlenen Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu art arda 4'üncü kez Trevor Noah üstlendi.
(Taylor Swift)
İşte Grammy Ödülleri'ni kazananlar;
YILIN ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnights
YILIN ŞARKISI
Billie Eilish – What Was I Made For?
EN İYİ KLİP
The Beatles - I'm Only Sleeping
(Miley Cyrus)
YILIN KAYDI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ YENİ SANATÇI
Victoria Monet
EN İYİ GELENEKSEL POP VOKAL ALBÜMÜ
Laufey - Bewitched
(Miley Cyrus)
EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI
Miley Cyrus – Flowers
EN İYİ GRUP / İKİLİ POP PERFORMANSI
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
(Killer Mike)
EN İYİ RAP PERFORMANSI
Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ŞARKISI
Killer Mike ft. Andre 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
EN İYİ RAP ALBÜMÜ
Killer Mike – Michael
(SZA)
EN İYİ R&B PERFORMANSI
Coco Jones - ICU
EN İYİ R&B ŞARKISI
SZA – Snooze
EN İYİ R&B ALBÜMÜ
Victoria Monet – Jaguar II
(boygenius)
EN İYİ ROCK ŞARKISI
boygenius – Not Strong Enough
EN İYİ ROCK ALBÜMÜ
Paramore – This Is Why
EN İYİ ROCK PERFORMANSI
boygenius – Not Strong Enough
(Skrillex)
EN İYİ POP VOKAL ALBÜMÜ
Taylor Swift – Midnight
EN İYİ DANS KAYDI
Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
EN İYİ DANS ELEKTRONİK ALBÜMÜ
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)
(Chris Stapleton)
EN İYİ METAL PERFORMANSI
Metallica – 72 Seasons
EN İYİ KOMEDİ ALBÜMÜ
Dave Chappelle – What’s in a Name?
EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ
boygenius – The Record
EN İYİ COUNTRY ŞARKISI
Chris Stapleton – White Horse