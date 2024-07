663. Kırkpınar'da finalin adı belli oldu!

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final müsabakası Mustafa Taş ile Yusuf Can Zeybek arasında olacak.

Yarı finalin kura çekimi sonucu Serhat Gökmen ile Mustafa Taş, Yusuf Can Zeybek'le Hüseyin Gümüşalan eşleşti.

Eşleşen başpehlivanlar kol bağlamaları ve salavatlanmaları sonrası peşreve çıktı.

Güreşseverler peşrevleriyle kendilerini selamlayan başpehlivanları coşkuyla karşıladı.

Eşleşmelerin en dikkat çekici güreşi Yusuf Can Zeybek'le Hüseyin Gümüşalan arasındaki karşılaşma oldu. Güreş, Yusuf Can Zeybek sık sık kasnak hamleleri ve Hüseyin Gümüşalan'ın da bu hamleleri bertaraf çabalarıyla hareketli başladı. Sert elenseler ise karşılaşmanın her iki başpehlivan üzerindeki stresi gösterir nitelikteydi. Hüseyin Gümüşalan kule hakemliğince pasif güreştiği nedeniyle ihtarla uyarıldı. Normal süresinin tamamı ayakta geçen güreş nedeniyle tribündeki güreşseverler zaman zaman tepki gösterdi. Normal sürede yenişme olmadı, güreş puanlamaya taşındı. Puanlama bölümünün de düşük tempoda geçmesi nedeniyle meydan hakemi Hüsnü Patron sık sık başpehlivanları uyardı. İhtar verilen Hüseyin Gümüşalan iki ihtarla güreşi sürdürdü. Müsabakanın 68. dakikasında Yusuf Can Zeybek kasnak ve paçadan yakaladığı rakibini yendi.

Serhat Gökmen'le Mustafa Taş arasındaki güreşte ise Serhat Gökmen daha aktif bir güreş sergiledi. Serhat'ın kasnaktan paçaya oyun kurma mücadelesi Mustafa Taş'ı oldukça yordu. Mustafa Taş'a pasif güreştiği için ihtar verildi. Serhat Gökmen'in ataklarını kontrollü şekilde savuşturan Mustafa Taş güreşi puanlamaya taşımak için de tempo düşürdü. Normal süre seyir açısından zevkli geçmeyen bir seyirde tamamlandı, müsabakada puanlamaya geçildi. Bu müsabakanın puanlama bölümü de normal süresindeki gibi düşük tempoda geçti. Mustafa Taş iki ihtar, Serhat Gökmen bir ihtarla güreşmeyi sürdürdü. Serhat Gökmen'in paça oyununa karşı hamle yapan Mustafa Taş çangal takarak rakibini düşürüp arkasına geçti. Mustafa Taş rakibinden puan alarak güreşi kazandı.