HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİ KONUSU NE?

7 dalda Oscar alan filmin konusu şu şekildedir;

"Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir."