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7 dalda ödül aldı! Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim?

Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filmi 95. Oscar Ödül Töreni'nde 7 dalda ödül aldı. Hal böyle olunca film gündemin konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki, Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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  • 7 dalda ödül aldı! Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim?

    Dünyayı kurtarması gerekirken aynı anda zorlu bir maceraya sürüklenen kadının yaşadıklarını konu alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda adlı film, 7 dalda Oscar aldı. Bu kapsamda filmle ilgili merak edilen, “Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda konusu ne? Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) filminin oyuncuları kim?” sorularının yanıtlarını sizler için derledik.
  • 7 dalda ödül aldı! Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim?

    HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİ OYUNCULARI

    Michelle Yeoh (Evelyn)

    Ke Huy Quan (Waymond)

    Jamie Lee Curtis (Deirdre)

    Stephanie Hasu (Joy/Jobu)

    James Hong (Gong Gong)

    Tallie Medel (Becky Sregor)

    Jenny Slate (Big Nose)

    Harry Shum Jr (Chad)
  • 7 dalda ödül aldı! Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim?

    HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİ KONUSU NE?

    7 dalda Oscar alan filmin konusu şu şekildedir;

    "Evelyn, yıllar önce kocasıyla birlikte Çin'den Amerika'ya göç edip yeni bir hayata başlar. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur. Yaşayabileceği alternatif hayatlarla bağlantılı diğer evrenleri keşfeden Evelyn, bu süreçte evreni kurtaracak yegane gücün kendisinde olduğunu öğrenir."
  • 7 dalda ödül aldı! Her Şey Aynı Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All) konusu ne, oyuncuları kim?

    HER ŞEY AYNI YERDE AYNI ANDA FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

    2 saat 19 dakika süren Her Şey Her Yerde Aynı Anda filmi; Google Play Filmler, Apple TV ve Netflix'ten izlenebilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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