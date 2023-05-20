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Haberler Yaşam Astroloji 7 Ekim Hangi Burç? 7 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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7 Ekim hangi burç? 7 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojide 12 burç vardır: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık. Peki, 7 Ekim hangi burç? 7 Ekim tarihi, burç takvimine göre Terazi burcudur. Ancak yükselen burç hesaplanırken doğum saati ve yeri gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle yükselen burç kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

7 Ekim Hangi Burç? 7 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Terazi zarafetle eşleştirilir. Her hareketinde farklı bir çekicilik yayarlar, kelimeler ve ifadeleri gözlemlemede iyidirler. Teraziler çok hassastır, başkalarını gücendirmekten korkar ve iradesinde yeterince katı değildir. Çoğu zaman başkalarından gelecek birkaç söz, Terazinin konumunu alt üst edebilir. Ani zevklere daha fazla önem verirler ve uzun vadeli planları yoktur.

7 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Yükselen, genellikle kişinin başkalarıyla tanışırken taktığı maske olarak düşünülür. Bir kişiyi tanımaya çalışırken ilk olarak onda gördüğümüz şey yükselen burcudur. Teraziler sosyalleşmeyi sever, ancak Teraziler genellikle yalnızca sosyal statülerine daha yakın insanlarla arkadaş olmayı sever. Terazi naziktir, çılgın ve canlı olmayı sever. Israrcıdır ve ağlama noktası düşüktür. Aslında ürkektir, cesur taklidi yapar, seçimleri sevmez, kararları sevmez, incinmekten korkar. Peki, 7 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

  • Terazi burcu insanları, uyumlu, adil ve sevgi dolu kişilikleri ile tanınırlar.
  • Güzel sanatlara ve estetiğe ilgi duyarlar, adaleti ve dengeyi önemserler.
  • Sosyal ilişkilerinde uyum ararlar ve her zaman diğerlerinin görüşlerine saygı gösterirler.
  • Sanata, güzelliğe ve aşka ilgi duyarlar. Aynı zamanda diplomasi, müzakere ve işbirliği konularında da başarılı olabilirler.
  • Olumsuz yönleri ise kararsızlık, güvensizlik ve çatışmalardan kaçma eğilimleri olabilir.
  • Sevdiklerinde nasıl şefkatli, sevecen, duyarlı ve romantik ortaklar olacaklarını bilirler.
  • Bir ilişkide, sorunları çoğunlukla aşırı nezaketten gelebilir.
  • Hem erkekler hem de kadınlar görünüşe ve güzelliğe büyük önem verirler.

7 Ekim Burcu Yorumu

Bu hafta ev ortamınızda, yetiştiremediğiniz işlerde anksiyete yaşanabilir. Çarşamba Merkür'ün düzelmesiyle evle, emlakla alakalı rahat kararlar alabilirsiniz. Yeni ayı aşk, keyif evinizde yaşayacak, aşka dair atılacak yeni adımları devreye sokacaksınız. Aynı zamanda aniden bir ödeme ya da borç çıkabilir. Hafta içine doğru ise önemli kararlar alabilirsiniz, keyfiniz yerine gelecek.

7 Ekim Burcu Kadını

Teraziler zarafetleri, çekicilikleri ve zevkleriyle tanınırlar. Genellikle kibar, nazik, güzel ve uyumlu olarak bilinirler. Güzellik ve uygunluk tercihleri ​​hem müzikte hem de sosyal yaşamlarında kendini gösterir. Eleştirel bir zekâya sahiptirler ve sorunlara bakıp onları parçalara ayırabilirler. Bu özelliklerinden dolayı tarafsız olarak yargılama yeteneğine sahiptirler. Terazi kadını Zodyak’ın içinde en zarif olanıdır. Adildir ve aşırıya kaçmaz, akıllı, esnek ve meraklıdır. Dezavantajı ise kararsız olması ve insanlara tembellik hissini kolayca vermesidir.

7 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astrolojide doğum tarihiniz 24 Eylül ile 23 Ekim arasına denk geliyorsa Terazi burcu insanısınız demektir. İşte, 7 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Vladimir Putin: Rusya Devlet Başkanı

Simon Cowell: İngiliz müzik yapımcısı ve televizyoncu

Toni Braxton: Amerikalı şarkıcı

Thom Yorke: İngiliz müzisyen ve Radiohead grubunun solisti

Niels Bohr: Danimarkalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

Yo-Yo Ma: Amerikalı çellist

Brandon Quinn: Amerikalı oyuncu

Shawn Ashmore: Kanadalı oyuncu

Yoanna House: Amerikalı model ve televizyon sunucusu

Mladen Petrić: Hırvat eski futbolcu

Bu listede yer alan kişiler sadece birkaç örnek olup, 7 Ekim'de doğan birçok ünlü ve futbolcu bulunmaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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