HABERTURK.COM

6 Ekim doğumlu kişiler, aynı zamanda Venüs gezegeninin etkisi altında doğmuşlardır. Bu nedenle sanata, güzelliğe ve aşka ilgi duyarlar. Aynı zamanda diplomasi, müzakere ve işbirliği konularında da başarılı olabilirler. Çok cana yakındırlar, zarif aristokrat bir atmosferle doludur. Kalabalıkla iletişim kurmayı severler, kavga etmekten hoşlanmazlar.

6 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Yükselen burç hesaplaması için doğum saati, doğum yeri gibi kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilere sahipseniz bir astrologdan yardım alarak yükselen burcunuzu öğrenebilir ve daha ayrıntılı bir yorum alabilirsiniz. Terazi burcu sahipleri de yaşamlarının her alanında ahenk ve uyum içinde çalışabildikleri, doğaları gereği barışçıl bir yapıya sahiptir. Adaleti sağlamayı severler. Peki, 6 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Asil ve zarif şeylere düşkündürler

Uyumlu ve anlayışlıdır

Nazik, kibar ve centilmendir

Romantiktir

Sosyaldir

Sohbet etmeyi ve arkadaş edinmeyi sever

Beraberlikten hoşlanır

Uzlaşmacı ve adalet duygusu yüksektir

6 Ekim Burcu Kadını

Terazi kadınları da erkekleri de yalnız kalmaktan korkar. Özellikle ilişkilerinde kayıp yaşadığı dönemde en çok arkadaşlarının yanında olmasını umar. Terazi kadınları zarif, güzel, arkadaş canlısı ve konuşkandır. 6 Ekim burcu kadını ilişki sona erdikten sonra dahi arkadaş kalmak isteyecektir. Bir terazi kadını, arkadaşlarına güvenmeyi seçer ve üzüntülerini arkadaşlarıyla paylaşmaya istekli olacaklardır. Terazi burcuna sahip bir erkek, karşı taraf ne kadar şiddetli olursa olsun buna dayanabilir. Çünkü Terazi çok güçlü bir toleransa sahiptir. Fakat aynı zamanda bir Terazi özgür ve sınırsız olmayı da sever.

6 Ekim Burcu Erkeği

Terazi burcunda 6 Ekim'de doğanlar, 28 yaşından sonra hem duygusal hem de profesyonel olarak daha özgürlüğü seven ve risk almaya istekli hale gelirler. 6 Ekim burcu erkeği Seyahat ederek veya çalışarak zihinlerini ve hayatlarını genişletmek için fırsatlar olabilir. Bununla birlikte, yaşları ne olursa olsun, dünyaya çok yönlü, enerjik ve ilham verici katkılar sunmak ister. Onlar iyi şans ve başarıyı çeker aynı zamanda etraflarındakileri de manyetik bir şekilde çeker. Terazi adamı mükemmel bir psikolog ve danışmandır. Bununla birlikte, pek karar veremez. Kararsız bir yapıları olur. Bu nedenle onun için en iyi arkadaş, destek ve yardımcı olacak, güven uyandıracak ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bir kadındır.

6 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Astroloji dünyasında içine doğduğumuz burç, kişiliğimizin yolunu belirleyecek bazı özelliklerimizi anlamamıza yarayacaktır. 4 Ekim tarihinde doğanlar etrafındaki kimseyi incitmemeye özen gösteren kişilerdir. İşte 6 Ekim'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular:

Elisabeth Shue: Amerikalı oyuncu

Ioan Gruffudd: Galli oyuncu

Roland Emmerich: Alman film yönetmeni ve yapımcı

Jeremy Sisto: Amerikalı oyuncu

Britt Ekland: İsveçli oyuncu ve eski manken

Matthew Bomer: Amerikalı oyuncu

Stephanie Zimbalist: Amerikalı oyuncu

Vinod Khanna: Hint oyuncu ve siyasetçi

Santiago Solari: Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör

Lars Ricken: Alman eski futbolcu

ÖNERİLEN VİDEO