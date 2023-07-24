7 farklı ülkeden katılan dansçılar en hızlı şekilde çay içmeye çalıştı

Çay içme yarışmasına Filistin'den katılan Hussein Abu Ahmad, "Çok mutlu oldum. Bizim takım her zaman kazanıyor. Güçlü bir takımız. Çay sıcak olduğu için içmek çok zordu. Çok kolay oldu. Çayı hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Ankara'dan Rize'ye gelen ve çay içme yarışmasında 2. olan Dilara Topal, yarıştığı için gururlu olduğunu belirterek, "Gururluyum aslında. Arkadaşın 3 bardak içtiğini görünce biraz zorlamayayım dedim. Tek dikişte içmeye çalışacaktım. Biraz karıştırmışım ama ikinci oldum. Dilim çok yandı. Dilim hala yanıyor, nasıl yemek yiyeceğimi düşünüyorum. Çayı çok seviyorum ama şekerli içiyorum. Rakiplerim çok güçlüydü, bir de yanıma büyük gelince çok şaşırdım. Yaşıtlarım gelir sanıyordum. Ben hırslıyım bırakmak istemedim. Zaten Türkiye'yi temsil ediyorum. Yine de gururluyum" diye konuştu.