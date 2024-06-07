Bu akşam televizyonda ne var? 7 Haziran'da ekrana gelecek dizi ve filmler
Haftayı bitirirken Cuma akşamı televizyon keyfi yapmak isteyenler için TV rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bazıları da sezon finali yaparak bir süreliğine izleyicilerine veda edecek. İşte, 7 Haziran'da yayınlanacak dizi ve filmler...
KIZILCIK ŞERBETİ
Kızılcık Şerbeti sezon finali olan 66. bölümde bu akşam 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.
BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Sandık Kokusu
04:30 Baba
YALI ÇAPKINI
Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi akşam 20.00'de 73. bölümüyle yayınlanacak. Dizi, bu bölümüyle sezon finali yapıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
20:00 Yalı Çapkını
00:15 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
06:30 Pulsar
MORBIUS
Yabancı film sevenler için Morbius, bu akşam 20.00'de ekranlara gelecek. Ardından saat 22.20'de Bloodshot: Durdurulamaz Güç ekranlarda olacak.
MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.
BLLODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Bloodshot: Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray’ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray’in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Morbius (Yabancı Sinema)
22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)
00:30 Morbius (Yabancı Sinema)
02:30 Destan
05:00 Kalp Yarası
GADDAR
Gaddar, final bölümü olan 20. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de seyirci ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Gaddar
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Gaddar
00:00 Orta Sayfa
01:45 Mucize Doktor
04:15 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
ARKA SOKAKLAR
Arka Sokaklar 677. bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
31 Mayıs 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 677. Bölümünde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!
Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.
Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.
Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur.
Tefo kalantor iş adamlarıyla yaptığı iş birliğine Şule’yi alet etmek ister. Ama beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaklardır.
KARA AĞAÇ DESTANI
Kara Ağaç Destanı, 15. bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.
BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ömer ile Sultan, Celal Ağa’yı Merdo’nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa’nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır.
Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer’le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer’in Gülnaz’dan ayrılıp Sultan’a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo’yu arar. Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz’ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
07:10 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
00:10 Sen Türkülerini Söyle
03:30 Gönül Dağı
SURVIVOR ALL STAR
Survivor All Star 2024, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi