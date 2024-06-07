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        Haberler Bilgi 7 Haziran TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var var? SHOW TV, Atv, Star, Kanal D, TRT1, Now, TV8

        Bu akşam televizyonda ne var? 7 Haziran'da ekrana gelecek dizi ve filmler

        Haftayı bitirirken Cuma akşamı televizyon keyfi yapmak isteyenler için TV rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok dizi yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bazıları da sezon finali yaparak bir süreliğine izleyicilerine veda edecek. İşte, 7 Haziran'da yayınlanacak dizi ve filmler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:59
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        KIZILCIK ŞERBETİ

        Kızılcık Şerbeti sezon finali olan 66. bölümde bu akşam 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

        BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir. Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler. Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir. Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Kızılcık Şerbeti

        00:15 Bahar

        02:45 Sandık Kokusu

        04:30 Baba

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        YALI ÇAPKINI

        Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi akşam 20.00'de 73. bölümüyle yayınlanacak. Dizi, bu bölümüyle sezon finali yapıyor.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Orhan'ın ölümü Korhan ailesini derinden sarsarken, bu kayıpla büyük bir acı yaşayan Ferit, dedesinden beklediği tepkiyi göremediği için büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Fuat ve Orhan'ın ölümünden kendini sorumlu tutan Seyran, Ferit'e ve ailesine zarar verdiğini düşündüğü için büyük bir suçluluk duyar. Halis Ağa'dan ummadığı bir teklif alan İfakat, yaşanan bu gelişmeye çok sevinir. Hastalığını Ferit'ten gizlemeye çalışan Seyran, bu sırrı hiç beklemediği birinin öğrenmesiyle şaşkınlığa uğrar. Babasının intikamını alabilmek ve sevdiklerini koruyabilmek için güçlü olmak zorunda hisseden Ferit, önemli bir karar vererek Kont Ziya'dan yardım ister. Fakat gireceği bu yeni yol, mecbur kaldığında tüm sevdiklerinden vazgeçmeyi göze almasını gerektirecektir.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

        13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Güzel Köylü

        18:15 Star Haber

        19:00 Yalı Çapkını

        20:00 Yalı Çapkını

        00:15 İstanbullu Gelin

        03:00 Baba Ocağı

        05:00 Güzel Köylü

        06:30 Pulsar

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        MORBIUS

        Yabancı film sevenler için Morbius, bu akşam 20.00'de ekranlara gelecek. Ardından saat 22.20'de Bloodshot: Durdurulamaz Güç ekranlarda olacak.

        MORBIUS FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Morbius, hastalığına deva bulmaya çalışırken bambaşka bir varlığa dönüşen bilim insanı Dr. Michael Morbius'un hikayesini konu ediyor. Dr. Morbius, muzdarip olduğu nadir görülen kan hastalığını, deneysel bir yöntemle tedavi etmeye çalışır. Hastalığı, elektroşok terapisi ve vampir yarasaları kullanarak iyileştirmeye çalışan Morbius, korkunç bir sonuçla karşı karşıya kalır. Deneysel tedavi ile vampire dönüşen Morbius'un hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Birçok zorlu durumla mücadele etmek zorunda kalan Morbius'un hayatta kalmak için sürekli kana ihtiyacı vardır ve artık ışığı çıkması imkansızdır. Bu sorunların yanı sıra o, birçok insanüstü güce de sahip olur.

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        BLLODSHOT: DURDURULAMAZ GÜÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Bloodshot: Durdurulamaz Güç, öldürülmesinin ardından Bloodshot olarak tekrar hayata döndürülen bir askerin hikayesini konu ediyor. Asker olan Ray Garrison ve karısı öldürüldüğünde, kimliklerini gizleyen bir grup bilim insanı harekete geçer. Bilim insanları nano teknoloji sayesinde Ray’ı hayata geri döndürür. Bloodshot adı verilen Ray, damarlarında dolaşan teknoloji sayesinde artık durdurulamaz bir güçtür. Geçmişi ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamayan Ray, artık kendisi gibi süper askerlerle çalışır. Şirketin zihnini kontrol etmesi nedeniyle geçmişini hatırlamayan Ray’in hayatında her şey muallaktır. Ancak yavaş yavaş geçmişini hatırlamaya başlayan Ray, kontrolünü geri kazanmak için zorlu bir savaş verir.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kahvaltı Haberleri

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Yanıtlıyor

        10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Morbius (Yabancı Sinema)

        22:20 Bloodshot: Durdurulamaz Güç (Yabancı Sinema)

        00:30 Morbius (Yabancı Sinema)

        02:30 Destan

        05:00 Kalp Yarası

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        GADDAR

        Gaddar, final bölümü olan 20. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de NOW TV'de seyirci ile buluşacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür’ü sıkıştırır. Müdür’le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket’e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver’in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:45 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Gaddar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Gaddar

        00:00 Orta Sayfa

        01:45 Mucize Doktor

        04:15 Yaz Şarkısı

        06:00 Her Yerde Sen

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        ARKA SOKAKLAR

        Arka Sokaklar 677. bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        31 Mayıs 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 677. Bölümünde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!

        Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.

        Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.

        Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur.

        Tefo kalantor iş adamlarıyla yaptığı iş birliğine Şule’yi alet etmek ister. Ama beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaklardır.

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        KARA AĞAÇ DESTANI

        Kara Ağaç Destanı, 15. bölümüyle bu akşam 20.00'de TRT1 ekranlarında olacak.

        BU BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Ömer ile Sultan, Celal Ağa’yı Merdo’nun elinden yaralı halde kurtarır. Ölümle yüzleşmek baba-oğul arasındaki buzları eritir. Ömer, bu süreçte Celal Ağa’nın yanında dururken Celal Ağa da ciddi bir karar alır.

        Sultan, dengeleri altüst etmemek adına büyük sırrı Ömer’le paylaşmaktan vazgeçer. Ömer’in Gülnaz’dan ayrılıp Sultan’a kavuşabilmesi için Merdo sorununun çözülmesi gerekmektedir. Ömer, hesaplaşmak için dört bir yanda Merdo’yu arar. Kader; Ömer, Sultan, Merdo ve Gülnaz’ı büyük bir yüzleşmenin eşiğine getirir. Artık herkes için karar vaktidir.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:30 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

        07:10 Kara Tahta

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Gönül Dağı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Kara Ağaç Destanı

        00:10 Sen Türkülerini Söyle

        03:30 Gönül Dağı

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        SURVIVOR ALL STAR

        Survivor All Star 2024, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de TV8 ekranlarında olacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Aramızda Kalmasın

        11:15 Survivor All Star 2024

        11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

        14:00 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 Survivor All Star 2024

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Aramızda Kalmasın

        05:30 Dizi

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