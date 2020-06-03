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Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 6’sı muvazzaf asker olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Konya merkezli 7 ilde sabah saat 05:00’da yapılan eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor. Diğer şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.