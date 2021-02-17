7. Koğuştaki Mucize filmi oyuncuları kimler? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu nedir? Soruları izleyicileri tarafından merak konusu oldu. 2019 yılı çıkışlı duygusal filmin başrolünde Aras Bulut İynemli yer alıyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasaba da yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.
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