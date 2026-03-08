Reyting sonuçları bekleniyor! 7 Mart 2026 Cumartesi televizyonda en çok hangi yapım reyting aldı?
7 Mart 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında prime time kuşağında yoğun bir rekabet yaşandı. Dizilerin yeni bölümleri izleyiciyle buluşurken, yarışma programları ile yerli ve yabancı filmler de farklı izleyici tercihlerine hitap etti. Hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken yapımlar reyting listelerinde üst sıralarda yer almayı başarırken, yayın akışındaki çeşitlilik bazı programların izlenme oranlarında geride kalmasına neden oldu. İşte, 7 Mart 2026 Cumartesi gününün öne çıkan yapımları ve ilk 10 reyting sonuçları…
7 MART 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
7 MART2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
