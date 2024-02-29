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        7 öğrenci hastanelik oldu

        Adıyaman'da İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri bir yemek nedeniyle zehirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 20:05 Güncelleme: 29.02.2024 - 20:05
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        7 öğrenci hastanelik oldu
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        Adıyaman'da yemek yedikten sonra rahatsızlanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu’ndaki 7 öğrenci, dışarıdan yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 7 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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