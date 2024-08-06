700 esnaf mağdur oldu! Davayı kazandı asfaltı parçaladı

"BELEDİYE, HATASINI KABUL EDİYOR"

İş merkezinin başkanlığını yapan Uğur Taş (51), "8 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Burada 54 tane bağımsız iş yeri var. Sarıçam Belediyesi zamanında sokağın olduğu araziye imar izni vermiş. Uygulama süreci düzgün yürütülememiş ve arsa sahibiyle davalık olmuşlar. Vatandaş davayı kazanınca gelip yolu yıktırdı. İş yerlerimize giden tek yol bu. Arsa sahibi, bizden 6 milyon lira talep ediyor. Böyle bir gücümüz yok. Belediye ise kendi hatasını kabul ediyor ama şu an için çözüm bulamadı. 700 çalışan mağdur olmuş durumda. Araçlar buraya gelip gidemeyecek. Biz iş yerlerimize mal indiremeyeceğiz" dedi.