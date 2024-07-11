76 kişinin öldüğü binada ailesini kaybeden kadın: Bina değil puzzle yapmışlar

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılarak 76 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralı kurtarıldığı Ebrar Siteleri’ndeki K Blokla ilgili tutuksuz 7 sanığın ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22.5’ar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 2’nci duruşması görüldü. Binada annesi, babası ve kardeşini kaybeden Yasemin Kozaklı, sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirterek, “8 katlı bina, depremde 2 kata düşmüştü neredeyse. Bina değil puzzle yapmışlar” dedi.

6 Şubat depremlerinin simgelerinden ve yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Siteleri’ndeki K blok ile ilgili açılan davanın 2’nci duruşması Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya; tutuksuz sanıklar Lütfi Timurbanga (57), Hüseyin Nar (51), binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı (81), Ahmet Doğan (51) ve Atilla Öz (62) ise başka deprem dosyalarından tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sitemiyle duruşma salonuna bağlandı. Tutuksuz Nebi Koska (52) ile firari sanık Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı.

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NAR: İSİM BENZERLİĞİNDEN DOLAYI BURADAYIM Duruşmada ilk olarak Hüseyin Nar savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen Nar, “Zirve Yapı Kooperatifi üyesi değilim, Ebrar Sitesi’nin yerini dahi bilmiyorum. İsim benzerliğinden dolayı buradayım ve isim karışıklığı olduğunu soruşturma aşamasında savcıya da söylemiştim. Bunun ilgili evrakları avukatım dosyaya sunacak. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

TİMURBANGA: YÖNETİM KURULUNDA OLDUĞUMU SONRADAN ÖĞRENDİM Kooperatif 2’nci başkanı Lütfi Timurbanga da suçlamaları reddederek ev sahibi olabilmek için kooperatife üye olduğunu ve yönetim kurulunda yer aldığını da sonradan öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanını “Karar defterlerinde imzaların var” diyerek Timurbanga’ya imzaları gösterip kendisine ait olup olmadığını sordu. Timurbanga ise imzaların tamamına yakının kendisine ait olduğunu belirterek, “Ara ara toplantı yaparlar imzalar attırırlardı. ‘Şurayı imzala’ derlerdi ben de imzalardım, bana kooperatifle ilgili olduğunu söylerlerdi. 2’nci başkan olduğumdan bilgim yok. Ben L Blok’tan daire alacaktım. Kooperatif faaliyetlerinden dolayı herhangi bir para da almadım, sadece ev sahibi olabilmek için üye aidatını yatırdım. Herkes bilir ki Ebrar’ı Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga yaptırdı. K Bloğunun nasıl yapıldığına dair bir bilgim yok” dedi. REKLAM