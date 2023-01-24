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Haberler Gündem Trafik 78/1-A Trafik Cezası Nedir? 78/1-A Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar? 2023
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78/1-A Trafik cezası nedir? 78/1-A Trafik ceza maddesi tutarı ne kadar? 2023

Araçta bulunmakta olan sürücünün ve yolcuların can güvenliğini sağlamakta olan en önemli donanımlardan bir tanesinin de emniyet kemeri olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı araştırmalarda ölüm ile sonuçlanmış olan trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunda sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri takmamakta olduğu gözlemlenmektedir.

78/1-A Trafik Cezası Nedir? 78/1-A Trafik Ceza Maddesi Tutarı Ne Kadar? 2023
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78/1-a Trafik Ceza Maddesi

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemerinin bulundurmamak ya da kullanmamak Trafik Kanununda idari para cezası verilmekte olan bir durumdur. Emniyet kemeri takmakta olan bir sürücü kaza geçirmesi durumunda emniyet kemeri; çarpma etkisi ile vücutta meydana gelmekte olan sarsıntının kademeli olarak azalmasını sağlamaktadır. Kaza esnasında meydana gelmekte olan çarpmanın etkisinin vücutta tek bir noktada toplanmayıp dağılmasını sağlamaktadır. Genel olarak bakıldığında emniyet kemerinin oldukça güvenli olduğu ve kesinlikle takılması gerektiği söylenebilmektedir. Trafik kanununda emniyet kemeri ile ilgili olan madde 78/1-a trafik cezası maddesi olarak kodlanmaktadır.

Trafik kanunu 78/1-a maddesinde emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmaması veya kullanmaması durumunda ceza verilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu konuda oldukça dikkatli davranılması gerekli görülmektedir.

78/1-a Trafik Cezası Tutarı

Her verginin bir kodu bulunmakta olduğu gibi her trafik cezasında da ayrı bir trafik ceza kodu bulunmaktadır. Trafik şube denetleme ve kara yolları işletme tarafından trafik cezaları için belirli kodlar düzenlenmektedir. Bu kodlar sayesinde trafik cezalarının detaylarına kolayca ulaşılabilmektedir. Trafik ceza kodları karşılaşan kişiler bu kodların ne olduğunu merak etmektedir. Pek çok kişiye verilmekte olan kodlardan bir tanesi de 78/1-a kodu olarak bilinmektedir.

Bu kod emniyet kemeri ile alakalı olan bir koddur. Emniyet kemerinin takılmaması durumunda kişiye verilmekte olan ceza bu kod ile birlikte belirlenmektedir. Eğer verilen ceza, ceza verildikten sonra ilk 15 gün içerisinde ödenir ise %25 oranında indirim yapılmaktadır. Ancak ceza verildikten sonra uzun bir zaman geçmesine rağmen ceza ödenmez ise faiz ile birlikte miktar yükselmektedir. Bundan dolayı da sürecin takip edilmesi gerekmektedir. 78/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı içerisinde 436 TL olarak belirlenmiştir.

78/1-a Cezasına İtiraz

Ceza alan sürücüler bazı durumlarda cezaya itiraz etmek isteyebilmektedir. Bu durumda uygulanması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Süreç içerisinde oldukça dikkatli hareket edilmesi ve istenilmekte olan belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte ceza aldıktan sonra ilk 15 gün içerisinde itiraz gerçekleştirilmelidir. Cezaya itiraz yapılabilmesi için Sulh Ceza Hakimliklerine şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Böylelikle işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Süreç içerisinde gerekli olan belgeler arasında ise şunlar yer almaktadır:

  • 78/1-a trafik cezasına neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Hakimliklerine sunulmak üzere dilekçe
  • 78/1-a trafik cezası fotokopisi
  • 78/1-a trafik cezası tebligatı fotokopisi
  • Ruhsat fotokopisi
  • Kimlik fotokopisi
  • Ehliyet fotokopisi
  • Eğer varsa haklı olunduğunu göstermekte olan somut delil belgeleri

Tüm bu belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve ardından itirazın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle işlemler doğru bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak sonuç olarak bakıldığında bu cezaya maruz kalmamak için emniyet kemerinin kullanımına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Yalnızca ceza almamak için değil asıl olarak can sağlığının korunması için mutlaka kemerin takılmasına özen gösterilmesi önemli görülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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