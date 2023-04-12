Yani birçoğu astrolojiyi de biliyor. Zaten Divriği mucizesi ve eseri, bize bunu çok yönlü bir programla gösteriyor. Ön taslaklar çizildikten sonra taş ustası bir modelaj yapıyor. Ondan sonra ince ayrıntılara geçiyor. Bu bezeme kültüründe özellikle bu sanatçıların çok yetenekli olduğunu görüyoruz. Motiflerde bir doğaçlama da söz konusudur.