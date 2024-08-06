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        Haberler Bilgi Alışveriş 8 Ağustos 2024 Perşembe A101 aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'e araba aksesuarları geliyor!

        A101 8 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'e araba aksesuarları geliyor

        A101, 8 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta başta araba aksesuarları olmak üzere, yemek masası takımı, buzdolabı, benzinli motosiklet, nevresim takımı, televizyon gibi birçok parça satışa çıkıyor. İşte, A101, 8 Ağustos 2024 aktüeli...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:37
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        1

        A101, 8 Ağustos 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta oto ön cam şemsiye güneşlik, araç içi şişme yatak, güneşlik brandası, kör nokta aynası gibi birçok araç aksesuarı geliyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi birçok ürün de satışa çıkacak. İşte, A101 8 Ağustos 2024 aktüel kataloğu...

        2

        A101 8 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

        Toshiba 55' 4K Android TV 13.999 TL

        Philips 50' TV 18.999 TL

        Toshiba 43' 4K UHD Android TV 10.499 TL

        Philips 32' HD Smart TV 8.999 TL

        Masa Takımı 5.250 TL

        3

        Kozmetik Organizeri 499 TL

        Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 55 TL

        4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 219 TL

        4

        Piranha Araç İçi Şişme Yatak 899 TL

        Oto Evcil Hayvan Örtüsü 219 TL

        Oto Araç Güneşlik Brandası 299 TL

        Piranha Dijital Hava Kompresörü 579 TL

        5

        Pompalı Termos 299 TL

        Pirge Profi Bloklu Bıçak Seti 2.499 TL

        Brita Aluna Cool Calendar Filtreli Sürahi 329 TL

        6

        SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL

        SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL

        REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

        Onvo Airfryer 9L 2.599 TL

        English Home Multi Blender Seti 1.599 TL

        English Home Cam Çay Makinesi 1.899 TL

        English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL

        Pierre Cardin Epilasyon Cihazı 499 TL

        Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti 599 TL

        OU 800 P Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL

        Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 479 TL

        7

        Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet 41.990 TL

        8
        9
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