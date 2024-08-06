A101 8 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı: Bu hafta A101'e araba aksesuarları geliyor
A101, 8 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta başta araba aksesuarları olmak üzere, yemek masası takımı, buzdolabı, benzinli motosiklet, nevresim takımı, televizyon gibi birçok parça satışa çıkıyor. İşte, A101, 8 Ağustos 2024 aktüeli...
A101, 8 Ağustos 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta oto ön cam şemsiye güneşlik, araç içi şişme yatak, güneşlik brandası, kör nokta aynası gibi birçok araç aksesuarı geliyor. Bunun yanı sıra mutfak gereçleri, beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi birçok ürün de satışa çıkacak. İşte, A101 8 Ağustos 2024 aktüel kataloğu...
A101 8 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Toshiba 55' 4K Android TV 13.999 TL
Philips 50' TV 18.999 TL
Toshiba 43' 4K UHD Android TV 10.499 TL
Philips 32' HD Smart TV 8.999 TL
Masa Takımı 5.250 TL
Kozmetik Organizeri 499 TL
Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 55 TL
4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri 219 TL
Piranha Araç İçi Şişme Yatak 899 TL
Oto Evcil Hayvan Örtüsü 219 TL
Oto Araç Güneşlik Brandası 299 TL
Piranha Dijital Hava Kompresörü 579 TL
Pompalı Termos 299 TL
Pirge Profi Bloklu Bıçak Seti 2.499 TL
Brita Aluna Cool Calendar Filtreli Sürahi 329 TL
SEG Inox Bulaşık Makinesi 9.999 TL
SEG Inox No-Frost Buzdolabı 18.999 TL
REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Onvo Airfryer 9L 2.599 TL
English Home Multi Blender Seti 1.599 TL
English Home Cam Çay Makinesi 1.899 TL
English Home 16 Parça Yemek Takımı 999 TL
Pierre Cardin Epilasyon Cihazı 499 TL
Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti 599 TL
OU 800 P Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL
Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü 479 TL