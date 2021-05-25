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HaberlerSağlık8 aylık bebeğe iki doz Covid-19 aşısı yapıldı - Haberler
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ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Covid-19 aşısı yapıldı

ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapılan en küçük insan" unvanını aldı

8 aylık bebeğe iki doz Covid-19 aşısı yapıldı - Haberler
Korona aşısı yapılan en küçük insan!
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AA

Baldwinsville şehrinde yaşayan Mincolla'ya ailesinin onayıyla, eyalet üniversitesinin sürdürdüğü klinik deneyler kapsamında Covid-19 aşısı uygulandı.

Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.

Baba Mike Mincello, çocuğuna Covid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık" diye konuştu.

Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo, diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur" ifadelerini paylaştı.

MODERNA DA 6 AY İLE 11 YAŞ ARASI İÇİN AŞI ÇALIŞMASINA BAŞLADIĞINI DUYURMUŞTU

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Covid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.

Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Covid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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