Olay, 19 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak, geçimini sağlayan, evli ve 2 çocuk babası Suriyeli Abdulbasid el Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed el Muhammed'in oturduğu müstakil eve gitti. Abdulbasid el Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdulbasid el Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırdığı, 5 çocuk annesi Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı.

'BIÇAĞI YENGEME DOĞRU SALLADIM'

DHA'nın haberine göre, olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan Abdulbasid el Muhammed, polisteki sorgusunda, yengesinin kendisine tokat attığını öne sürerek, "Kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu; ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. 'Sattıklarının parasını ver' dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Abdulbasid el Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KARDEŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Abdulbasid el Muhammed hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın görülen ilk duruşmasında, Abdulbasid el Muhammed, "Poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim doğrudur" dedi. Tutuklu sanık el Muhammed, Türkiye'ye gelmeden önce Suriye'de birtakım olaylara karıştığını da anlattı.

Ağabey Ahmed el Muhammed ise eşini öldüren kardeşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

CEZASINDA İNDİRİME GİDİLDİ

Davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Abdulbasid el Muhammed, ağabeyi Ahmed el Muhammed ve onun çocukları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık el Muhammed'e son sözlerini sordu. Abdulbasid el Muhammed ise ''Daha önceki poliste ve savcılıkta verdiğim ifadelerim geçerlidir. Başka da bir diyeceğim yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Abdulbasid el Muhammed, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürmek'ten, suçun işleniş biçimi ve sanıktaki kasta dayalı kusurun derecesi dikkate alınarak, önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık el Muhammed'e, duruşmadaki tutum ve davranışları lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek, cezasında indirime gidilip, ömür boyu hapis cezası verildi.