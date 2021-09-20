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8 bin polis alınacak! 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Kritik haftaya girildi. 8 bin polis alımı için mülakata girmeye hak kazanan polis adayları, 27. dönem POMEM mülakat sonuçlarını araştırıyor. Peki, 27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı...

8 bin polis alınacak! 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 Şubat 2021'de gerçekleşen POMEM sınavları sonrası gözler POMEM sözlü mülakat sonuçlarına çevrildi. Heyecan içerisinde sonuçların bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor.

Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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