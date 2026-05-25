        Haberler Dünyadan 8 çocuklu Alec Baldwin'in ikinci torunu oluyor: Ireland Baldwin hamile

        8 çocuklu Alec Baldwin'in ikinci torunu oluyor: Ireland Baldwin hamile

        Alec Baldwin'in 8 çocuklu ve bir torunlu ailesi daha da büyüyor. Kızı Ireland Baldwin ikinci çocuğunu bekliyor

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:04 Güncelleme:
        8 çocuklu aileye yeni torun geliyor

        Alec Baldwin'in Kim Basinger ile olan ilişkisinden doğan en büyük çocuğu Ireland Baldwin, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. 30 yaşındaki oyuncu ve model, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli bir video ile bebek beklediğini müjdeledi.

        Ireland Baldwin ve kısaca RAC olarak bilinen erkek arkadaşı Andre Allen Anjos, kısa süre önce Holland adındaki kızlarının üçüncü yaş gününü kutlamıştı.

        Yeni gelecek bebek, ünlü aktör Alec Baldwin'in ailesini daha da büyütecek. Baldwin'in, Ireland'dan sonra yedi çocuğu daha oldu.

        14 yıl önce evlenen Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (12), Rafael (10), Leonardo (9), Romeo (7) Maria (5), Eduardo Pao Lucas (5) ve Ilaria (3) adlarında çocukları var.

        "DOKTOR HEP VAZEKTOMİ ÖNERİYOR"

        Hilaria Baldwin, yedinci çocuğunu dünya getirdikten sonra verdiği röportajda, kadın doğum doktorunun, her hamile kaldığında vazektomi (cerrahi yöntemle erkeklerin sperm kanallarının kesilmesi) önerdiğini itiraf etmişti. Hilaria Baldwin, "Ne zaman bir bebeğim olsa, doğum doktorum vazektomi doktorunun adını bir kağıda yazıyor ve ben bunu eve Alec'e getiriyorum ama henüz yapmadı" demişti.

        Baldwin çifti ilk olarak 2011'de ilişkilerine başladı, 2012'de evlendi.

        Kim Basinger'la 1993 yılında nikah masasına oturan Alec Baldwin, oyuncu ile 2002 yılında yollarını ayırmıştı.

