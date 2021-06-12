Euro 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Takım'da 8 oyuncu ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen Burak Yılmaz, Ozan Tufan ve Hakan Çalhanoğlu kariyerlerinde bir kez daha bu heyecanı yaşadı.

İlk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman ve Yusuf Yazıcı, futbol yaşantılarında ilk kez bu organizasyonda boy gösterdiler.

Burak Yılmaz (35 yaş 331 gün),Rüştü Reçber'i (35 yaş 46 gün) geride bırakarak Türkiye formasıyla Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası'nda maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu.