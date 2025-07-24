8 İsrail askeri yaralandı

Gazze'de 8 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi.

El-Cezire'nin İsrail ordusuna dayandırdığı haberine göre, 8 İsrail askeri yaralanırken, askerlerin durumuna ilişkin bir bilgi yer almadı.

41 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik sürdürdüğü saldırılarda 10'u yardım bekleyenlerden olmak üzere en az 41 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde insani yardım için toplanan vatandaşları topçu atışlarıyla hedef alması sonucu biri kadın 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat bölgesinde İsrail'in bir evi bombalaması sonucu biri bebek olmak üzere 3 sivil vatandaş hayatını kaybetti.

Orta kesimdeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda da İsrail'in bir evin yanı sıra diğer bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.