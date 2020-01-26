DHA

Rusya’da bir apartmanın 8. katından düşen 27 yaşındaki bir kadın, yürekleri ağızlara getirdi. İsmi açıklanmayan kadın pencereden düştükten sonra ayağa kalkıp yürümeye başladı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

KIRIK YOK, İÇ ORGANLARI İNCİNDİ

DHA'nın haberine göre; Rusya’nın Izluchinsk kentinde apartmanın penceresinden 27 metre aşağıya düşüp zemine çakılan kadın ayağa kalkarak yürümeye devam etti. Hastaneye kaldırılan kadının hiçbir kemiğinin kırılmadığı, sadece iç organlarının çarpmadan dolayı incindiği belirtildi. Hastane yetkilileri, aşağı düşerken havada birkaç takla atan kadının, kaldırımda bulunan kar tepesinin üzerine düşmesi sonucu hafif yaralı kurtulduğunu belirtti.