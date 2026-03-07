KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki başarılarını kutlamak, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik mücadelesine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan bir gündür.

Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi, 1908'de New York'ta tekstil işçileri tarafından yapılan greve dayanır. Kadın işçiler, daha iyi çalışma koşulları, düşük ücretler ve eşit haklar talep etmek için sokağa çıkmışlardır. Bu tarih, zamanla kadın hakları mücadelesinin sembolü haline gelmiştir.

Kadınlar Günü, sadece kadınların kutlandığı bir gün değil, aynı zamanda toplumdaki her bireyin, kadınların hakları ve eşitliği için sorumluluk taşıması gerektiğine dair bir hatırlatmadır.