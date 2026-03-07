8 Mart ne günü? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi nedir?
8 Mart'ın gelişiyle birlikte, Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi gündemi meşgul etmeye başladı. Her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan bu özel gün, kadınların toplumdaki yeri, hakları ve eşitlik mücadelesini hatırlatmak amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nde birçok kişi sosyal medya üzerinden kadınların önemini vurgulayan mesajlar paylaşıyor. Peki, 8 Mart ne günü? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi nedir? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi...
Dünya Kadınlar Günü her yıl çeşitli etkinliklerle 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlar tarafından kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla paneller, seminerler ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında kutlandı. Peki, 8 Mart ne günü? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anlam ve önemi nedir, nasıl ortaya çıktı? İşte detaylar...
8 MART NE GÜNÜ?
Kadınlar Günü ya da diğer yaygın kullanımıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanır. Hatta günün adı çoğu zaman "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olarak anılır. Bu yıl yani 2025 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cumartesi gününe denk gelmektedir.
8 MART’TA NE OLDU?
8 Mart 1857'de New York'taki bir tekstil fabrikasında polis, grevci işçilerin üzerine kapıları kilitledi. Daha sonra fabrikada çıkan yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybetti. 8 Mart 1908'de New York'ta çoğu sosyalist olan kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı talepleriyle miting düzenlendi.
Rusların o dönemde kullandığı Jülyen takvimine göre 23 Şubat 1917'de Rusya'da çarlığa son veren ayaklanmalar başladı. Ayaklanmalar sırasında kadınlar da protesto eylemleri gerçekleştirip greve gitti. 23 şubat Gregoryen takvimine göre 8 marta denk geliyor.
8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Dünya Kadınlar Günü, 1977'ye kadar resmiyet kazanmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977'de tarihe 1917 Şubat Devrimi olarak geçen ayaklanmalardan yola çıkarak 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de ilk kez 1921'de kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gündeme getirilse de 1975'e kadar olan 54 yıllık süreçte kutlanmasına izin verilmedi. 1975'te 'Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı' ilan edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi olduğu için 1975'te düzenlenen 'Kadın Yılı Kongresi' ile Dünya Kadınlar Günü kutlaması yeniden gündeme getirildi.
12 Eylül 1980 Darbesi'nden sonra askeri yönetim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını yasakladı. 1984'te yeniden demokrasiye geçişle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı.
KADINLAR GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alandaki başarılarını kutlamak, aynı zamanda kadın hakları ve eşitlik mücadelesine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan bir gündür.
Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi, 1908'de New York'ta tekstil işçileri tarafından yapılan greve dayanır. Kadın işçiler, daha iyi çalışma koşulları, düşük ücretler ve eşit haklar talep etmek için sokağa çıkmışlardır. Bu tarih, zamanla kadın hakları mücadelesinin sembolü haline gelmiştir.
Kadınlar Günü, sadece kadınların kutlandığı bir gün değil, aynı zamanda toplumdaki her bireyin, kadınların hakları ve eşitliği için sorumluluk taşıması gerektiğine dair bir hatırlatmadır.